Московский ЖК «Грин Парк» снова затопило кипятком. Застройщики экономят на качестве, чтобы выиграть в скорости

Один из корпусов московского жилого комплекса «Грин Парк» снова затопило. Жители уже несколько раз жаловались на потоки кипятка в квартирах и подъезде. Специалисты уверены, что всему виной ошибки неквалифицированных рабочих при монтаже и желание застройщика поскорее сдать объект.

Потоп в ЖК «Грин Парк»

Утром 9 декабря в столичном ЖК «Грин Парк» кипятком затопило три этажа, лифтовую шахту и кладовые 14-й секции жилого комплекса. Жильцы дома предположили в разговоре с «360», что течет стояк. Скорее всего, квартиры не пострадают: обычно вода уходит через отверстия в перекрытиях на нижний этаж и в подвал.

По мнению жителей, такая авария — вполне стандартная ситуация для нового дома. Они рассказали, что самые большие проблемы были в первом блоке из-за конфликта застройщика с подрядчиками. Однако начиная с третьего блока явных недочетов уже замечено не было.

Руководитель пресс-службы ГК «ПИК-Комфорт» Галина Давыдова сообщила «360», что аварийная ситуация на Сельскохозяйственной улице, в доме № 35, уже полностью устранена. Сотрудники службы клининга завершили уборку, лифты работают в штатном режиме. Никто из жителей не сообщал о протечках в квартирах или о пострадавшем имуществе. Причины аварии сейчас выясняются.

Повторяющиеся аварии в ЖК «Грин Парк»

Это отнюдь не первый потоп для ЖК. Летом 2020 года вода залила электрические щитки и вентиляционные каналы. Владельцы квартир на первых этажах буквально ходили по щиколотку в воде, а все жители сидели без электричества, так как для того, чтобы не допустить короткого замыкания, пришлось отключить свет.

В январе 2021 года «Грин Парк» затопило дважды с интервалом в несколько дней, и оба раза кипятком — сразу в нескольких подъездах лопнули стояки. В пострадавших квартирах была полностью испорчена обстановка: полы, стены, обои, двери, мебель, от высокой температуры испарилась даже бытовая химия.

Второй раз прорвало трубу в напольном радиаторе в подъезде. Из-за пара от кипятка, который полностью затопил большой холл на первом этаже, там была практически нулевая видимость. В доме отключили электричество и отопление, все стояки пришли в аварийное состояние из-за деформации от давления.

Спешка и мигранты ведут к авариям

Сантехник Геннадий Юрков заметил, что многое зависит от работы специалистов — прорывы бывают из-за некачественно сделанных спаек труб. Если место спайки перегреть, то канал забьется. В результате при отоплении кипяток под давлением пойдет по стояку, а не в радиатор. В квартирах несколько иная система.

«Во внешней части существуют специальные схемы трубопровода. Должен быть компенсатор — это раздвижение труб, чтобы нагрузки сильной не было, такой мешочек, где делается сжатие и разжатие трубы, чтобы она не тянулась. Нужно соблюдать эти правила, чтобы сделать правильное соединение», — пояснил Геннадий Юрков.

Многие застройщики ради ускорения сдачи жилья и экономии денег нанимают не профессиональных монтажников труб и сварщиков, а мигрантов, которые не являются квалифицированными специалистами. Именно в этом зачастую и кроется причина аварий в новостройках.

Председатель РОО «Общественный градостроительный совет» Максим Козловский рассказал «360», что будущие владельцы квартир не могут выбрать материалы на этапе проектирования или контролировать стройку. Этого не предусматривает закон. Дольщики могут изучить только проектную декларацию на сайте или посмотреть буклет в офисе.

При этом однокомнатная квартира площадью 37,29 квадратного метра без балкона и на последнем, 12-м этаже нового строящегося корпуса ЖК «Грин Парк» стоит почти 12 миллионов рублей.