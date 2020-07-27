Московский ЖК «Грин парк» превратился в «Титаник» из-за ливня. Видео

Жилой комплекс «Грин парк» в Москве затопило. Владельцам квартир на первых этажах приходится ходить по щиколотку в воде — настолько мощным оказался потоп, вызванный сильным ливнем.

Вода залила даже электрощиток в подъезде. Чтобы не допустить короткого замыкания, в квартирах отключили свет на время.

«Мы проживаем в „Грин парке“, в третьем блоке. Где-то в три часа дня начался ливень, через десять минут отключили электричество в квартирах. Однако в коридоре свет до сих пор горит, лампочки мигают. Это прямая угроза жизни, потому что может быть короткое замыкание», — рассказала «360» жительница ЖК «Грин парк» Мария Карабанова.

По ее словам, вода заливает щитки и вентиляционные каналы. В воде уже весь дом.

«Мы уже подали заявку в нашу управляющую компанию „ПИК-Комфорт“, однако ответа нет, никто пока не пришел. Также обратились в единую диспетчерскую службу», — добавила Мария.

Ранее этот жилищный комплекс уже затапливало во время ливня. Тогда представители управляющей компании отчитались о проделанных работах и заверили жильцов, что ситуация больше не повторится.

«Управляющая компания якобы освободила какой-то забитый слив, и потопа больше не будет. Но в этот раз нас затопило еще сильнее. В моей квартире вода скопилась под навесным потолком», — заявила Мария Карабанова.