«На пять корпусов один инженер». Трубу с кипятком прорвало в ЖК «Грин Парк» второй раз за несколько дней

Столичный жилой комплекс «Грин Парк» второй раз за несколько дней затопило кипятком. Сейчас холл на первом этаже находится в пару и горячей воде, рассказала «360» жительница дома Юлия.

«У нас на первом этаже, в большом холле, около лифтов, прорвало плиту, которая находится около потолка, и там пошел кипяток. Сейчас там абсолютно никакой нет видимости», — поделилась женщина.

Она добавила, что попыталась спуститься на первый этаж, но его полностью затопило горячей водой. Кроме того, в помещении ничего не видно из-за плотного пара. В доме теперь не работают электричество и отопление, утверждает собеседница «360». Жильцы сообщили о ситуации в управляющую компанию.

«Похожая ситуация была на днях в других подъездах, но там трубы прорвало в квартирах. <…> Что и откуда льет, сейчас разбираются», — отметила Юлия.

Член совета дома Максим уточнил, что 19 января прорвало трубу в напольном радиаторе в подъезде. По его словам, управляющая компания не умеет обслуживать систему водоснабжения. По этой же причине, считает мужчина, произошел прорыв труб и 15 января.

«У нас три месяца назад сломался датчик температуры воды именно той, которую город подает. УК от этого датчика должна ее охлаждать или подогревать. Город сейчас дает 130 градусов. Это никак не регулируется и подается нам в трубы», — рассказал представитель совета дома.

Он добавил, что после прорыва управляющая компания открыла двери на цокольном этаже. Теперь жильцы опасаются, что холл превратится в каток. Максим подчеркнул, что сейчас все стояки находятся уже в аварийном состоянии из-за деформации от давления.

«Сейчас у нас на пять корпусов один инженер. В каждом корпусе у нас по тысяче квартир. Как вы думаете, они будут быстро реагировать? 15 числа не только у нас рвануло, также рвануло в пятом корпусе», — подчеркнул член совета дома.

Первый раз жилой комплекс «Грин Парк» затопило 15 января. Тогда из-за прорыва трубы сработала противопожарная сигнализация, на место приехали спасатели. Жильцам шести подъездов пришлось собирать воду в квартирах ведрами и тряпками. Жительница дома Екатерина Тарханова рассказывала, что от воды пострадали стены, мебель, полы и даже косметика.