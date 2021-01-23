Новостройки ПИК пошли на прорыв. Быстрая сдача домов обернулась авариями и компенсациями

Квартиры жителей ЖК «Грин парк» на севере Москвы сначала пострадали от прорыва труб с кипятком, а потом еще от нескольких наводнений после вмешательства аварийных бригад. Причиной первого потопа стало повышение давления в системе горячего водоснабжения. На время крещенских морозов управляющая компания увеличила давление, но трубы не выдержали. По мнению специалистов, причиной аварии стали не погодные условия, а отсутствие специалистов и погоня за деньгами.

Реки кипятка

Первый потоп произошел в комплексе «Грин парк» в минувшую пятницу, 15 января. Жители сообщили, что сначала в доме раскалились батареи, потом поддали напор горячей воды и произошел прорыв труб.

Жительница «Грин парка» Ольга рассказала «360», что ее квартира пострадала не так сильно, как у соседей. Сначала помещение залило кипятком, а после этого еще полчаса лилась холодная вода.

«Горячую воду перекрыли достаточно быстро. А когда потекла холодная, то все стали звонить в аварийку. Я сама звонила три раза и рассказывала, что у нас тут Ниагара, но мне отвечали, что заявку приняли и бригада едет на место», — поделилась девушка.

Она отметила, что это был единственный способ связи с управляющей компанией. В общем чате в Telegram, где состоят главный инженер и управляющий домом, жильцы просили решить проблему, но ответа так и не получили.

«Быстро они не отреагировали, потому что уже закончился рабочий день. Был только один дежурный техник», — рассказала Ольга. После того как жильцы дома собрали воду, начался новый потоп. Это ремонтники искали место протечки.

«Мы три раза устраняли последствия залива за один вечер», — пояснила девушка. На этом злоключения не закончились. На следующий день после окончания работ бригада еще раз повернула вентиль, но в квартиры снова хлынул кипяток. В результате ремонт затянулся.

«В понедельник и среду начали проводить какие-то работы, но каждый раз, как они заканчивали в одной квартире, давали воду, опять все текло либо выше, либо ниже. До вчерашнего дня многие сидели вообще без водоснабжения, причем достаточно длительный период времени. Сегодня уже практически всем дали», — подытожила свой рассказ Ольга.

Руководитель пресс-службы УК «ПИК-Комфорт» Галина Давыдова в ответ на запрос «360» заявила, что после прорыва системы горячего водоснабжения ситуацию оперативно устранили три аварийные бригады.

«Мы уже собрали обращения от жителей 17 квартир, по ним составлены первичные акты — и по итогам составления дефектовочных ведомостей собственникам будет выплачена денежная компенсация либо произведен ремонт за счет компании», — говорится в сообщении.

На вопрос, удалось ли выяснить причину прорыва, представитель компании «ПИК-Комфорт» не ответила. В пресс-службе застройщика ГК «ПИК» сказали, что добавить к словам управляющей компании им нечего.

Неоправданное ускорение

При установке систем горячего водоснабжения и отопления используют разные технологии. Но прорывы бывают в основном из-за некачественно сделанных спаек труб, рассказал «360» сантехник Геннадий Юрков. Он пояснил, что если место спайки перегреть, то канал забьется. Кипяток под давлением пойдет по стояку, а не в радиатор, если речь идет об отоплении.

«Но это мы говорим о квартирах. Во внешней части существуют специальные схемы трубопровода. Должен быть компенсатор, это раздвижение труб, чтобы нагрузки сильной не было, такой мешочек, где делается сжатие и разжатие трубы, чтобы она не тянулась. Нужно соблюдать эти правила, чтобы сделать правильное соединение», — пояснил эксперт.

Геннадий Юрков отметил, что здесь все зависит от работы специалистов, как они паяют и сваривают трубы между собой. Только от этого зависит качество работы сети.

Большинство застройщиков сегодня прибегает к найму граждан из ближнего зарубежья, которые не являются квалифицированными специалистами и не могут выполнять работу, которая требует определенных навыков. Таким мнением с «360» поделился председатель РОО «Общественный градостроительный совет» Максим Козловский.

«Они не могут провести правильно сварку или стыкование труб. Кроме того, за те деньги, которые им платят, они делают ровно столько, на сколько им заплатили», — заявил он.

Примером качественной работы он назвал системы отопления и горячей воды в домах старого фонда. Установленные там монтажные узлы изготавливали на заводах, где подводка вваривалась в стояки холодного и горячего водоснабжения и проходила проверку ОТК. Сегодня ситуация другая.

Сейчас все это делается руками, на стройке. Сколько изготовил этих стыков сварщик, сколько качественно, сколько некачественно, сколько прораб смог отследить — это все взаимосвязанные вещи. То есть у нас стройка идет по методу ускорения, но далеко не всегда оправданного ускорения Максим Козловский председатель РОО «Общественный градостроительный совет».

Он отметил, что контроль за качеством строительства домов проходит в несколько этапов. Первый начинается на стадии проектирования, когда застройщик прописывает, какие материалы он будет использовать. На самом этапе строительства контроль ведут головной офис девелопера и Госстройнадзор. На третьем этапе дом проверяет управляющая компания, которая займется его обслуживанием. В случае с ПИК это его дочерняя структура «ПИК-Комфорт».

«Контроль есть, но вопрос в его качестве. Все понимают взаимосвязь крупных строительных компаний и государственных органов. Основная проблема заключается в утрате квалифицированных кадров в проектировании, в утрате квалифицированных кадров в самом процессе строительства. Все это дает такие результаты», — пояснил Максим Козловский.

Будущие владельцы квартир не могут выбрать материалы на этапе проектирования или контролировать стройку. Этого не предусматривает закон. По словам Максима Козловского, общественный контроль за строительством жилья позволил бы избежать подобных аварий. Пока же дольщики могут изучить только проектную декларацию на сайте или посмотреть буклет в офисе.

Проблемы сетей

Проблемы с коммунальными сетями возникли и у жителей других домов ПИК. Владелица квартиры в ЖК «Мещерский лес» рассказала «360», что потопы в ее кладовке происходят круглый год. Однако когда она попыталась пожаловаться в общий чат дома, на нее накинулись с упреками, что она пишет небылицы.

В чате ЖК «Михайловский парк» жители рассказали, что через два месяца после заселения в третий корпус в некоторых квартирах отопление работало очень странно: в одной комнате радиатор мог работать нормально, а в другой был холодный. Жилец дома рассказал, что в результате проблему удалось решить.

«Приходили инженеры ПИК. Сказали, что нужно увеличить давление. Теперь все решилось», — пояснил он.

Тот же «Грин парк» затопило осенью после ливня. Вода поднялась до электрощитов, и жителям отключили свет.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков пояснил «360», что сегодня компании-девелоперы спешат сдать здания в эксплуатацию, чтобы получить свои деньги, поэтому недоработки выявляются не на этапе приемки, а когда жильцы уже поселились.

«Такая торопливость вполне понятна. Понятна, но совершенно неприемлема, — отметил он. — Когда ты владелец, хозяин и сдаешь свое жилье, а обладатели квартир с радостью в них въезжают, а потом начинают вскрываться недоделки. Но деньги уже заплачены, и они крутятся. Это такой оскал капитализма, который присутствует на нашем пространстве».