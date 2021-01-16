«Все кремы выпарились»: жильцы ЖК «Грин Парк» рассказали, как всю ночь боролись с затопившим их кипятком

«Мы поехали в гости, спустя 40 минут нам пишет владелец квартиры, что мы топим кулинарную студию под нами. Я захожу в чат и понимаю, что там проблема не только у нас — у трех или четырех подъездов лопнули стояки, и вроде, как говорят, причина в том, что пустили воду, вместо там 60 до 75 градусов допустимой нормы она бежала 82 градуса», — рассказала девушка.

Она отметила, что температура действительно была довольно высокой, так как в ванной из банок выпарилась бытовая химия.

«На самом деле, я не удивлена, температура была — вся косметика, все банки вздулись. Все кремы они просто сварились, выпарились, их скорежило, как будто после пожара. Но сильно пострадали полы стены, обои, двери, вся мебель, особенно деревянная, подлежит замене», — вспоминает жительница.

По ее словам, сегодня уже приходили из управляющей компании, они должны заняться проблемой.

«Про компенсацию пока ничего не понятно. Владелец квартиры будет, я думаю, нанимать адвоката и уже как-то это все решать. Очень повезло, что у нас нет дома домашних животных и детей, не представляю, если бы кто-то оказался вот так в кипятке», — рассказала собеседница «360».

Девушка добавила, что они с мужем быстро отменили все планы и помчались домой, когда все узнали.

«Весь вечер эту воду горячую откачивали отовсюду. Говорили, что льется аж с фасада. Топило из фасада внутреннего двора, это все по стенам лилось», — заключила она.

Председатель дома Андрей Усов рассказал «360», что сегодня проблему с затоплением продолжат решать. Его квартира не пострадала, но он помогал другим.

«Моя квартира не пострадала. Сейчас люди спят. Всю ночь ходили. Эпопея закончилась поздно, но еще не закончилась. Сегодня все выйдут на работу и будут решать, смотреть, что случилось, как быть дальше. <…> Я принимал участие в устранении», — объяснил мужчина.

Вечером в доме из-за прорыва трубы сработала противопожарная сигнализация, на место приехали спасатели. Двое жильцов рассказали «360», что после повышения давления горячей воды в нескольких квартирах в первом блоке лопнули сгоны — соединительные элементы с резьбой.