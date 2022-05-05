Европейцев убедили в том, что сейчас идет противостояние добра и зла. Себя Запад видит на стороне добрых сил, поэтому считает, что может забирать произведения искусства, которые принадлежат России. Такое мнение «360» высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Далее — прямая речь.

Немножко потерпеть

Мудрая мысль отказаться от наших энергоносителей приведет к тому, что в Европе на 250% вырастет стоимость электроэнергии. Европейский менталитет исходит из того, что цены не должны меняться. Европа так воспитана. Были недавние времена, когда в Европе повышение цен вообще считалось преступлением. Эти времена прошли, а в голове мысль осталась, поэтому сейчас для них такие цены — это ужас.

Но почему этот ужас не приводит сейчас к дестабилизации ситуации? Их убедили, что идет противостояние империи добра с империей зла. А для военной победы добра над злом можно немножко потерпеть. Причем слово „немножко“ в данном случае ключевое

Они считают, что немножко потерпят, эта ужасная Россия проиграет, и снова все станет хорошо, как и раньше. На немцев идет больше всего давления, среди них много сомневающихся. Но им напоминают, что с их территории начались две мировые войны. Их спрашивают: «Вы что, хотите поддержать еще одного агрессора?»

Пока это работает, но думаю, что работать будет не всегда, потому что когда-нибудь подорожает то, без чего жить нельзя. Когда в магазине будут выбирать не продукты, а ценники.

Вера Запада в превосходство

Идет и моральное давление. Представить себе, что посол какой-то Украины, которая экономически вообще не существует, может себе позволить хамить главе германского правительства, было невозможно еще месяц назад. Почему это терпится? По той же причине — борьба добра со злом. Украина — добро, а Россия — зло. А добро надо поддерживать, даже если это добро плюет тебе в глаза.

Запад верит, что в мире ничего, кроме Запада, нет

Немецкие профессионалы говорят, что они поддерживают Украину и она не может проиграть. Они не могут вспомнить ту карту, на которой показано, что тех, кто поддержал Украину, подавляющее меньшинство. Современные немцы и французы не понимают, с кем они борются, а у нас запаса прочности хватит на все.

Конфискация искусства

Сосуд с изображениями скифов из кургана Куль-Оба (4 в. до н. э.), часть коллекции «скифское золото». Источник фото: РИА «Новости»

Две картины из коллекции братьев Морозовых остались во Франции, поскольку они принадлежат российским бизнесменам. Для Запада это сам собой разумеющийся факт. Вспомните скифское золото, которое конфисковали, когда Крым вошел в состав России. Вспомните, как это приветствовали.

Они считают, что не может зло владеть ценностями, право на ценности имеет только добро. Грабить под флагом добра — это в духе Европы, она так делает уже 500 лет

Они арестовывают картины именно как материальный актив. Как Гитлер грабил музеи по всему миру, чтобы открыть свой музей в Линце, так и европейцы пытаются грабить нас. Но наши музеи в России они грабить не могут, поэтому грабят то, что русские вывезли на выставку за границу.