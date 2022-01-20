Музеям Крыма дали неделю на подачу апелляции по делу о скифском золоте

Музеи Крыма могут обжаловать решение о передаче скифского золота в течение еще одной недели — до 26 января. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк РИА «Новости».

«Мы пока не получили запрос на апелляцию. Срок подачи истекает 26 января 2022 года», — сказал Хюнтинк.

Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Однако решение можно было обжаловать в Верховном суде Нидерландов. Музеи Крыма заявили о желании оспаривать решение суда, но все еще не подали кассационную жалобу.

Сообщалось, что Следственный комитет России проводит проверку по факту хищения ценных экспонатов.

История перемещений скифского золота началась в феврале 2014 года, когда коллекцию из четырех музеев Крыма вывезли на выставку Алларда Пирсона в Амстердаме. Амстердамский музей после решил не передавать артефакты ни Украине, ни Крыму, пока решение не примет компетентный суд или пока стороны не договорятся о том, кому следует их отдать.