«Мельник, go home». Посол Украины разозлил немецких политиков и обычных граждан

Посол Украины Андрей Мельник оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой». Так дипломат отреагировал на нежелание канцлера ехать в Киев после отказа видеть там президента ФРГ — Франка-Вальтера Штайнмайера. Это не первое скандальное высказывание Мельника, которого многие немцы уже считают шутом, а не послом и просят правительство выдворить его из страны. Тем временем власти Германии, похоже, стерпят и это оскорбление — по указке Запада.

Оскорбление канцлера

Украинский посол Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой. Так он отреагировал на нежелание немца посетить Киев.

«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному. Чего Украина ожидает гораздо больше, чем любых символических визитов, так это того, что правительство быстро реализует предложение бундестага о поставке тяжелого вооружения и выполнит данные обещания», — процитировал Мельника телеканал ZDF.

Ранее канцлер пояснил, что не намерен сейчас ехать в Киев, так как там ранее отказались принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Последний собирался посетить столицу Украины еще в середине апреля. Визит был запланирован вместе с коллегами из Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

Однако буквально за несколько часов до предполагаемого начала мероприятия представители аппарата Владимира Зеленского дали понять, что немца не ждут. Дело в том, что украинская сторона считает Штайнмайера, который уже дважды занимал пост главы МИД ФРГ, одним из архитекторов пророссийской политики Германии. Не помогли даже слова президента в интервью Der Spiegel. В нем Штайнмайер признавал, что допустил ряд ошибок и, более того, уже пересмотрел свои взгляды на перспективы развития отношений с РФ.

Почему Шольц отказался ехать в Киев

После нелицеприятного отношения к президенту ФРГ Шольц решил напомнить украинской стороне, как Германия помогает Украине, и подчеркнул, что в контексте сложившейся ситуации такое отношение к Штайнмайеру неприемлемо.

«Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и финансовой помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных для Украины в будущем, говорят: а президенту нельзя приезжать», — заявил Шольц ZDF.

Более того, поездка канцлера искусственно противопоставила бы двух государственных деятелей друг другу. Также Шольц был вынужден считаться с мнением однопартийцев, многие из которых выступили против визита. В конце концов, к Шольцу у украинской стороны тоже есть претензии. Так, ранее Мельник и некоторые другие украинские официальные лица раскритиковали ФРГ за медлительность в решении вопроса о поставках Украине тяжелых вооружений.

В итоге в Киев отправился главный политический оппонент канцлера — лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. Так он надеется заработать дополнительные очки накануне важных выборов в региональные парламенты ФРГ.

Реакция политиков Германии

Многие политические деятели ФРГ сочли слова Мельника в адрес Шольца оскорблением и уже потребовали выдворить посла на родину. Например, с таким заявлением выступила депутат бундестага Севим Дагделен.

«Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение», — написала она в Twitter.

Источник фото: Twitter/Sevim Dağdelen

Свое недовольство словами украинского посла выразил и вице-президент бундестага Вольфганг Кубицки.

«Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германия, и Мельнику нужно это уважать», — процитировало политика РИА «Новости».

Не одобрил тон Мельника и зампред фракции ХДС Иоганн Вадефул. По его словам, подобные реплики не повышают солидарность с Украиной.

«Даже в такой сложной ситуации дипломатические представители должны вести себя подобающе по отношению к немецким чиновникам. Заявления Мельника не помогают Украине», — подчеркнул Вадефул.

Оскорбительными слова украинского посла в разговоре с «360» назвал и представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс.

«Это довольно устойчивое выражение — beleidigte Leberwurst (обиженная ливерная колбаска). Это старинное выражение, довольно ходкое. Оно, конечно же, оскорбительное, но довольно еще обиходное», — пояснил Энгельс.

Правда, он защищать Шольца не стал. Политик уверен, что канцлер ФРГ виноват сам. Энгельс полагает, что обижаться на неприятие президента ФРГ на Украине реагировать не стоило.

Немцы недолюбливают Мельника давно

Недовольны словами Мельника и обычные немцы. Читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла еще в конце апреля. Тогда поводом послужило недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. Немцы уверены, что дипломат занимается неоправданными выпадами в сторону Шольца вместо прямых обязанностей.

«Пожалуйста, господин Шольц, посадите, наконец, господина Мельника в танк и отправьте его на Украину. Слышать его больше не могу. Этот человек принял бундесвер за магазин самообслуживания», — заявил пользователь с ником A.D.E.

«Мельник, go home», — добавил Bernd H.

«Мельник кусает руку, которая его кормит. Почему у Мельника здесь так много возможностей для одних и тех же требований?» — вопросил Wattenkind.

«Мы не защитники Украины, Шольц должен защищать наши интересы, для этого он и был избран. Устраивает это Мельника или нет», — заявил Albert W.

Немецкие пользователи Twitter также возмутились постоянным требованиям о все больших поставках оружия, которые выдвигает Мельник.

«Что вам даст, например, поставка „Леопардов“, когда ваши войска не знают, как с ними управляться? Их придется обучать неделями, если не месяцами, прежде чем их можно будет эффективно использовать», — отметил Doks.

«Украина в НАТО? Нет. Украина в ЕС? Нет. Обязаны ли мы оказывать помощь? Нет. Какое нам, немцам, дело до Украины? Никакого. Какое нам дело до конфликта? Никакого. Это не наша война», — написал Achim Klenner.

«Вы ведете себя явно не как дипломат. Вы хотите втянуть нас в войну. Зачем вы это делаете?» — возмутился Boris.

Выдворить Мельника из ФРГ

Мельника нельзя назвать адекватным послом. Об этом «360» рассказал депутат бундестага 19-го созыва, председатель Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт.

«Считать господина Мельника адекватным политиком — значит не разбираться в политике. Он не первый раз позволяет себе такие глупости. Когда-то он официально требовал моей депортации как депутата бундестага <…> за то, что я посетил Крым и мне там якобы присудили что-то. Поэтому относиться к его высказываниям серьезно… Наверное, уже никто здесь этого не делает», — подчеркнул Гердт.

Он добавил, что очень неприятно, когда такое поведение остается безнаказанным. Любое суверенное государство, пояснил он, которое уважает себя и своих руководителей, выслало бы такого посла в течение суток.

«Он (Мельник — прим. ред.) может себе позволить роль шута. Он и есть настоящий шут у ног Джо Байдена. Шутам дозволено намного больше, чем нормальным людям, поэтому не думаю, что это каким-то образом повлияет на политические решения. Поскольку они принимаются не здесь, а в Вашингтоне, думаю, никаких перемен или последствий наглой выходки украинского посла не будет», — отметил Гердт.

Он также считает, что выдворить Мельника из ФРГ нужно было давно, когда он, не скрывая своих националистических, нацистских взглядов, выступал на местных телеканалах, защищал «Азов»* и уклончиво отвечал на вопросы о нацизме на Украине.

«На все это смотрелось сквозь пальцы, поскольку это не противоречило генеральному плану, по которому идет сейчас развитие событий на мировой арене», — подчеркнул Гердт.

Почему власти Германии «проглатывают» поведение Мельника?

Не считают Мельника дипломатом и российские специалисты. В этом уверен политолог, журналист Юрий Светов.

«Человек, позволяющий себя вести таким образом, не может быть дипломатом. Он себя ощущает наместником Вашингтона в Германии, который следит, как себя ведут местные политики, дает им оценки и прочее. К этому все шло. Он вел себя по-хамски достаточно давно. Высказывал замечания… Ему все прощалось», — отметил Светов.

Он назвал это общим стилем поведения Зеленского, который считает себя любимцем всего мира. И именно эту манеру общения переняли и многие другие представители Украины.

«А немцы прощают. Это невозможно, чтобы хоть какой-то дипломат что-то подобное себе позволил. Посмотрите, какой скандал разразился вокруг рассуждений главы МИД РФ Сергея Лаврова (о „еврейской крови“ Гитлера — прим. ред.). <…> Он высказал предположение, существуют такие версии. Посмотрите, что разразилось. Израиль теперь угрожает поддерживать Украину», — заметил политолог.

В случае с Мельником его нужно было выслать в течение 24 часов, уверен Светов. Тем временем представители Германии думают, нужно ли требовать от посла извинений.

«Проглотят все. Ведь отношения строятся на взаимности. Что-то нужно Германии, что-то — Украине. Германия помогает Украине не потому, что она с ней душой и сердцем, сочувствует ей. Команда такая есть. Пришла команда — от НАТО, Вашингтона, ЕС — помогать Украине. <…> Почему немцы должны жертвовать ради страны, которая ведет себя подобным образом?» — вопросил Светов.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.