Самый дешевый хлеб в Польше подорожает в четыре раза. На что идет ЕС ради «наказания» России

В Польше хлеб может подорожать в четыре раза уже к концу этого года. Причем одними булками дело не обойдется, уверены специалисты. Цены в Европе вырастут буквально на все. Так по ЕС ударили их же антироссийские санкции.

Польше грозит повышение цен на хлеб

Стоимость хлеба в Польше к концу этого года может вырасти в четыре раза. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Дональд Туск.

«Вызывают большую обеспокоенность прогнозы, что хлеб — и это, скорее, самый дешевый — может стоить до 10 злотых (около 2,4 доллара) в конце этого года. Волосы поднимаются на голове, потому что мы понимаем, что это значит для полек и поляков везде без исключения», — процитировало Туска агентство РИА «Новости».

По его словам, рост цен на сельхозпродукцию вызван тем, что страна обязана платить штрафы на общую сумму 1,5 миллиона евро в день. Так Польша расплачивается за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей и отказ от прекращения добычи угля в шахте Туров на границе с Чехией.

«Я хотел бы обратиться к правительству, чтобы они как можно скорее забрали из Европы все деньги, которые нас там ждут. Эти деньги можно было бы использовать на дофинансирование покупки удобрений. Нет никакого объяснения тому, что по нескольким вопросам правительство PiS (Правящая партия Польши „Право и справедливость“) делает все, чтобы эти деньги из Польши уплыли», — подчеркнул Туск.

Подорожание хлеба — результат антироссийских санкций

Рост цен на хлеб прежде всего связан с повышением стоимости бензина. Об этом «360» рассказал преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, эксперт по Польше Вадим Трухачев. Тем временем власти Польши уже заявили об отказе от российского угля, а до конца года руководство страны планирует еще ввести запрет на покупку российских нефти и газа.

«Если она (Польша — прим. ред.) еще и от угля откажется. <…> Понятно, что энергия для того, чтобы произвести тот же самый хлеб, будет стоить дороже. А это еще дополнительные наценки. Другой вопрос, что в Польше политика давно взяла верх над экономикой. Поляки в принципе готовы к этой издержке, чтобы наказать Россию», — пояснил Трухачев.

Дорожать в Польше будет не только хлеб. Очень тяжело найти сферу, которая не пострадает от нынешней политики Запада, уверен эксперт. С этим согласен и доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Он подчеркнул, что в ближайшее время подорожает все и всюду.

«Но в Польше в конечном счете все может подорожать несколько сильнее, чем в других странах Евросоюза, потому что экономическую логику именно в Польше игнорируют больше, чем, например, в Германии или Голландии. <…> Очень много эмоций и политики и очень мало бизнеса. У поляков понимание бизнеса было лучше, чем у кого-либо из славян. А потом это куда-то делось», — отметил Межевич.

По его словам, после 30 лет экономических успехов появилась игра в политику, которая и привела к катастрофе. При этом он уверен, что свою риторику страна не изменит — даже ради финансового благополучия собственных граждан.