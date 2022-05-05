«Коллекцию Морозовых» вернули в Россию из Франции

«Коллекция Морозовых» вернулась в Россию из Франции. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале. Экспонаты уже доставили в государственные музеи.

Полную коллекцию работ из собрания братьев Морозовых москвичи и гости столицы смогут увидеть уже летом 2022 года. Специальный выставочный проект откроет Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина.

Ольга Любимова рассказала, что транспортировка картин, графических работ и скульптур в Россию длилась почти 20 дней. Последние машины пересекли российскую границу 2 мая.

Источник фото: Теlеgrаm министра культуры РФ Ольги Любимовой

Выставка «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» заработала в фонде Louis Vuitton 21 сентября 2021 года при участии французского президента Эммануэля Макрона и продлилась до 3 апреля.

«На выставке „Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых“ в Париже было показано 67 работ из фондов ГМИИ имени Пушкина, 65 — из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и два — из Русского музея», — отметила глава Минкультуры.

Возвращение «Коллекции Морозовых» она назвала «результатом большой командной работы». Любимова поблагодарила за поддержку правительство РФ, МИД России, Федеральную таможенную службу и транспортные компании «Арт-курьер», «Хепри» и «Хазенкамп».

Ранее сообщалось о том, что французские власти конфисковали картину художника Серова из собрания братьев Морозовых и она в Россию не вернется. Произведение принадлежит Музею искусства авангарда МАГМА, создатель которого — попавший в санкционный список ЕС российский бизнесмен Моше Кантор.