Геннадий Кернес поднимал Харьков, защищал памятник Ленину и ругал Мишу. Чем запомнится мэр

Мэр Геннадий Кернес возглавлял Харьков 10 лет. За это время город изменился к лучшему. Но запомнился Кернес не только чиновничьими достижениями. Но и меткой, хотя порой и нецензурной, критикой оппонентов, уголовными делами и покушением на убийство.

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В сентябре его госпитализировали в берлинскую клинику Charite. С этого момента на публике он не появлялся. Во время болезни он перенес инсульт и плохо себя чувствовал.

Приход в политику

Геннадий Кернес родился 27 июня 1959 года в Харькове. В открытых источниках отмечается, что после окончания ПТУ он трудился слесарем и разнорабочим. С началом перестройки пошел в бизнес. В 1993 году получил три года с конфискацией за участие в групповом мошенничестве. В беседе с изданием LB.ua сам Кернес рассказывал, что провел в тюрьме не три, а два года, но был полностью оправдан.

После освобождения занимался финансовым и газовым бизнесом. В политику, как отмечается на официальном сайте Кернеса, пришел в 1998 году, став депутатом Харьковского городского совета трех созывов и дважды за это время становился его секретарем. В 2006 году он руководил избирательной кампанией своего знакомого, политика Михаила Добкина. А в 2010 его самого избрали главой города.

За время его управления город действительно активно развивался. Мэр проводил масштабные реформы в социальной, бюджетной, градостроительной сферах и ЖКХ. При Кернесе Харьков стал одним из четырех украинских городов, принявших матчи Евро-2012. Организация игр понравилась FIFA, СМИ и фанатам и Кернеса наградили орденом «За заслуги» 3 степени.

Крылатые фразы

Но запомнился Кернес не только впечатляющими достижениями, но и множеством крылатых, смешных и не всегда цензурных фраз. Во время избирательной кампании Михаила Добкина кто-то сделал ролик из неудачных дублей выступления кандидата и ремарок его помощника. Через несколько часов после публикации видео попало в топ YouTube. Из других перлов этого ролика: «Миша, у тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст», «Миша, скажи, че ты такой умный? Ты читай то, что тебе дали» и «Ты можешь сказать это с выражением, в одном тоне, только с мимикой твоего лица?»

После взрыва газа в одном из домов в 2013 году Кернес весьма жестко отчитал главу Харьковгорлифта. «Если ты — внимательно слушай то, что я тебе говорю, — еще раз отнесешься к своим обязанностям, еще раз я узнаю о том, что ты лично как директор не проконтролировал те обещания и обязательства, которые взял на себя, я тебя умножу на ноль, тебе ясно или нет?» — предупредил мэр.

В 2013 году мэр заявил депутату Игорю Мирошниченко, командовавшему сносом и разрушением памятника Ленина в городе Ахтырка, что «я сломаю вам две руки, и две ноги», если он попробует повторить то же самое в Харькове.

Во время обсуждения закупки кормов втридорога для городского зоопарка чиновник прошелся по ценам и сотрудникам организации.

«А кому ананас в зоопарке нужен? Я хочу вам сказать, если будут такие факты, что кому-то хочется съесть ананас за счет обезьяны. Значит, я обещаю, я куплю вам ананасы. Только они будут из кирпичей, и будете вы их кушать», — подчеркнул Кернес.

В конце 2019 года Кернес пригрозил депутату Александру Фельдману, заявившему о решении бороться в 2020 году за кресло мэра и подогревавшему протесты против строительства дороги: «Будете мешать — удалим вас, как зуб. Знаете, как зубы удаляют? Если не знаете, как это, пойдите к зубному».

«И вот эти „гульки-гайки индейские“, которые сегодня были возле парадного входа в горсовет. Я считаю, что это проявление непатриотической агрессии к городу», — добавил он о самих протестах предпринимателей против дороги на месте рынка.

С противниками и оппонентами Кернес вообще не церемонился. Экс-депутату Инне Богословской сначала заявил, что это в Раде она могла «ходить, вилять задом», а в Харьковском горсовете выступать ей не дадут. А потом назвал «политической проституткой» и попросил выйти из-зала. Председателю губернатору Алексею Кучеру предложил «снять с головы корону властителя». На одной из сессий заявил депутату Виктору Ларченко, что «его Фельдман покеросинил сзади, и он вскочил».

Покушение и уголовные дела

В 2014 году СБУ возбудила уголовные дела против Кернеса и Добкина. Их подозревали в незаконном лишении свободы или похищениях, пытках и угрозах убийством сторонников Майдана. В этом мэра обвинил глава МВД Арсен Аваков.

В августе 2018 года из-за отсутствия доказательств суд закрыл дело против Кернеса. Но спустя полгода Полтавский апелляционный суд удовлетворил жалобу генпрокурора и направил дело на новое рассмотрение.

Через два месяца Кернеса попытались застрелить. Он выжил, но с тех пор передвигался на инвалидной коляске. По мнению правоохранителей, покушение было связано с профессиональной деятельностью мэра либо с с сепаратистскими движениями в Харькове. В октябре 2020 года Михаил Добкин признался, что в тот же день в Херсоне покушались и на его жизнь, но ему удалось бежать.

В сентябре 2016 года сотрудники Генпрокуратуры и СБУ проверяли недвижимость и места проживания Кернеса в связи с уголовным делом о хищении 654 гектаров городской земли на сумму в четыре миллиарда гривен (10,6 миллиарда рублей). А в мае 2020 года обыски провели в здании Горсовета. По данным Kharkiv Today, они были связаны с растратой бюджета на 28 миллионов гривен (74 миллиона рублей).