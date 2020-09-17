Мэр Харькова в тяжелом состоянии попал в клинику «Шарите»

Фукс отметил, что Кернес в тяжелом состоянии, но в сознании. Ранее СМИ сообщили, что COVID-19 у мэра Харькова протекает в тяжелой форме, с двусторонним поражением легких.

На Украине с начала пандемии выявили 156 797 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 3211.

В берлинской клиники «Шарите» сейчас лечится Алексей Навальный. Ему резко стало плохо 20 августа на борту лайнера, который летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера отвезли в реанимацию. Спустя два дня родные Навального перевезли его в «Шарите». Правительство Германии позже заявило, что в организме пациента берлинской клиники нашли следы яда.