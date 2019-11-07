Мэр Харькова попросил украинского губернатора «снять корону»

«Мне было удивительно слышать его слова, что „Харьков — это отдельное государство“. Хочу напомнить новопредставленному главе области, что Харьков является неотъемлемой частью Украины», — отметил Кернес в социальной сети Facebook.

Харьковский мэр также посоветовал новому губернатору подумать о полезных делах.

Геннадий Кернес также выразил неудовлетворение тем, что его не пригласили на представление нового главы облгосадминистрации.

«Я не напрашиваюсь на встречи с президентом, но считаю, что такой состав совещания и представления нового губернатора не вписывается в логику, которую проповедует президент с точки зрения децентрализации и значения Харькова как второго города Украины», — заявил он.

Ранее 6 ноября украинский президент Владимир Зеленский представил депутата от пропрезидентской партии «Слуги народа» Алексея Кучера в качестве нового губернатора Харьковской области.