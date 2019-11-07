  • Мэр Харькова попросил украинского губернатора «снять корону»

    07 ноября 2019, 19:11

    Ольга Ситникова

    Мэр Харькова Геннадий Кернес порекомендовал главе ОГА Алексею Кучеру «снять с головы корону», сообщила газета «Известия».

    «Мне было удивительно слышать его слова, что „Харьков — это отдельное государство“. Хочу напомнить новопредставленному главе области, что Харьков является неотъемлемой частью Украины», — отметил Кернес в социальной сети Facebook.

    Харьковский мэр также посоветовал новому губернатору подумать о полезных делах.

    Геннадий Кернес также выразил неудовлетворение тем, что его не пригласили на представление нового главы облгосадминистрации.

    «Я не напрашиваюсь на встречи с президентом, но считаю, что такой состав совещания и представления нового губернатора не вписывается в логику, которую проповедует президент с точки зрения децентрализации и значения Харькова как второго города Украины», — заявил он.

    Ранее 6 ноября украинский президент Владимир Зеленский представил депутата от пропрезидентской партии «Слуги народа» Алексея Кучера в качестве нового губернатора Харьковской области.