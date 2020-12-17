Мэр Харькова Кернес скончался от последствий COVID-19

Кернеса не стало в ночь на 17 декабря. У харьковского градоначальника начались осложнения после СОVID-19. Жизненно важные органы и системы организма чиновника пострадали.

«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. <…> Вечная память тебе, мой друг», — написал Фукс.

У Кернеса подтвердили COVID-19 и двустороннее воспаление легких. СМИ писали, что лечение он проходит в клинике «Шарите». В Германию мэр Харькова улетел еще 17 сентября. Медики заявляли об улучшении его здоровья, а 2 октября сообщили об отрицательном результате теста чиновника на коронавирус.

В декабре у главы украинского города отказали обе почки. Его подключили к гемодиализу.

На Украине с начала пандемии подтвердили 945 тысяч случаев COVID-19. Выздоровели 556 тысяч человек. Скончались 16 314 пациентов, у которых исследование на наличие в организме SARS-CoV-2 дало положительный результат.