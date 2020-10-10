Мэр Харькова перенес инсульт на фоне коронавируса и разучился говорить

По словам адвоката Кернеса Анатолия Родзинского, из-за инсульта мэр потерял способность говорить. Также адвокат уточнил, что теперь возникают сомнения, сможет ли он из-за повреждения мозга ясно мыслить.

Политик сейчас находится в берлинской клинике «Шарите».

Ранее у Геннадия Кернеса выявили COVID-19. Градоначальника в тяжелом состоянии отвезли в «Шарите». Об этом сообщил его друг, предприниматель Павел Фукс.

Фукс отметил, что Кернес в тяжелом состоянии, но в сознании. По данным СМИ, COVID-19 у мэра Харькова протекает в тяжелой форме, с двусторонним поражением легких.

Также стало известно, что после заражения Кернес решил отказаться от карантина из-за коронавируса, несмотря на решение президента страны Владимира Зеленского. Глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко выразил мнение, что это противоречит здравому смыслу. Эксперт уточнил, что неповиновение мэра допустимо, пока Зеленский не объявил в стране ЧС.