Туристический форс-мажор. Почему у россиян не получается вернуть деньги за пропавшие путевки

Вслед за авиакомпаниями туроператоры начинают отказываться возвращать россиянам деньги за неиспользованные путевки за рубеж. Одни предлагают поменять их на призрачные «туры когда-нибудь потом». Другие шифруются и не отвечают на звонки рассерженных клиентов. «360» разбирался, что делать в такой ситуации.

Отписки вместо денег

Москвичка Елена (имя изменено по просьбе героини) и ее подруги купили путевки на Пхукет у оператора «Пегас Туристик» через нижегородского оператора Royal Travel. Вместе с перелетом она обошлась им в 213 тысяч рублей на пятерых. 24 марта девушки должны были отправиться на отдых, а 5 апреля вернуться обратно. Но из-за пандемии коронавируса поездку отменили.

«Когда поездку отменили, мы обратились в турфирму с просьбой вернуть деньги. Royal Travel вернул свою комиссию в 8,4 тысячи рублей. Чтобы получить оставшееся, мы обратились в „Пегас Туристик“. Тот слал официальные отписки, что позже за эти деньги нам предоставят новые путевки», — рассказала Елена «360».

Деньги «Пегас Туристик» так и не вернул. Хотя, как разъясняет Верховный суд РФ, после сообщения Ростуризма об отмене всех выездов обязан был это сделать. В итоге подруги коллективно обратились в суд. 1 июня приставы арестовали оставшиеся на счету туроператора 204,72 тысячи рублей. Заседание назначили на 8 июля.

В пресс-службе «Пегас Туристик» «360» сообщили, что сейчас предлагают клиентам перенести сроки совершения путешествия на более поздние даты, либо до 31 декабря 2021 года использовать средства для приобретения «любого туристского продукта под товарным знаком PEGAS Touristik».

Обещанного 60+ дней ждут

Наталья приобрела тур на 3–9 мая в Грецию у «Библио-Глобуса» через сайт Тravelata.ru. 14 марта стало ясно, что отдохнуть этой весной не получится. Девушка попросила посредника вернуть 47 тысяч рублей. Тravelata.ru прислала скриншот аннулирования с удержанием «Библио-Глобусом» 20 евро — примерно 1,5 тысячи рублей. Остальное пообещали вернуть в течение 30 дней.

«15 апреля я позвонила в Тravelata.ru. Сначала мне говорили, что вот-вот переведут деньги на карту. Потом сменили тактику, заявив, что из-за коронавируса сроки увеличиваются до 60 дней и деньги придут к концу мая», — сказала Наталья.

После просьбы прислать новое правило на официальном бланке ей снова прислали скриншот на какое-то обращение в «Библио-Глобус». А затем вообще перестали отвечать на звонки Натальи. Сейчас девушка ищет адвоката, чтобы составить исковое заявление.

Компании «Библио-Глобус» и Тravelata.ru на запросы «360» не ответили.

Кому вернут деньги?

100-процентный возврат гарантирован туристам, планировавшим посетить Италию, Иран, Китай или Южную Корею, когда эти страны находились на пике заболеваемости. Поездки туда по решению Роспотребнадзора создали бы угрозу безопасности, напомнил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Кроме них, уточнил адвокат, председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко, право на оперативный возврат есть у тех, кто дольше двух месяцев имел подтвержденные медиками заболевания, инвалидов, а также у россиян, потерявших во время пандемии работу, — при условии, что они встали на биржу труда.

«Проблема с невозможностью выполнения обязательств возникла не из-за туроператоров. Фактически это форс-мажор. Туроператоры все деньги перечислили своим партнерам за границу, авиакомпаниям. Авиакомпании официально взяли топливо. Это целая связка. Сейчас нет денег, чтобы взять и отдать их туристам», — отметил Давыденко.

Что делать остальным?

Что касается остальных направлений или других дат поездок, то 8 июня Владимир Путин подписал закон «О переносе туров» в режимах ЧС и повышенной готовности. Поправки разрешили операторам переносить отложенные из-за пандемии путешествия, заменяя деньги равноценными турами без доплат.

«По несостоявшимся турам операторы будут предлагать равнозначный туристический продукт после открытия границ, возобновления международного авиасообщения и снятия ограничений», — добавил Горин.

Сейчас туристическая отрасль ждет от правительства итогового нормативного акта о возврате оплаты туристам, которые не захотят или не смогут воспользоваться сертификатом на равноценную поездку. В проекте этого документа, уточнил Горин, указано, что возврат может начаться с 31 декабря 2021 года. А к уплаченной путешественником сумме оператор добавит 5% годовых. Ожидается, что поправки могут принять после 4 июля. Турагенты также надеются, что документ разрешит им удерживать фактически понесенные расходы.

Сложный компромисс

Без возможности перебронирования туров на более поздние даты были риски, что операторы и агенты могли бы не справиться с претензиями туристов. Тогда отрасль бы просто рухнула и проигравшими стали бы все, рассказал «360» председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Предложение аналогичной путевки в будущем вместо возврата денег в полном объеме сейчас — это сложный компромисс.

«Трудное положение, в котором сегодня оказались туристы, усугубилось тем, что туристическая отрасль в России не смогла накопить достаточных финансовых резервов, туроператоры и турагенты не использовали в должной мере механизм страхования своих рисков», — сказал Дегтярев.