Туроператоры надеются с июля-августа отправлять чартеры в Турцию

По данным издания, некоторые компании открыли бронирование чартерных рейсов в Турцию с середины июля и начала августа. Однако россияне бронируют туры на осень, рассчитывая на отмену всех ограничений, введенных из-за коронавируса.

«Очень многие отели в августе будут соблюдать необходимые правила — обязательное ношение масок, запрет на «шведский стол» и так далее. Туристов это не очень устраивает», — обратил внимание источник.