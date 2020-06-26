Коронавирус в России и мире. Главное на 26 июня

Число зараженных коронавирусом превысило 9,5 миллионов человек. В России за 24 часа выявили еще 7113 больных с COVID-19. С начала пандемии по стране было выявлено 613 994 больных, 8605 человек погибли и 375 164 вылечились.

В России

Впервые с середины апреля в Московской области диагностировали минимальное количество случаев заражения СОVID-19 за сутки — 470. В области с 15 июля планируется открыть лагеря для детей. Также министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, где можно бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу.

В Челябинской области из больниц выписали рекордное количество зараженных коронавирусом.

С 15 июля ожидается открытие всех кинотеатров в стране, если этому не помешает эпидемическая обстановка.

Тем не менее, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что власти готовятся к возможной второй волне СОVID-19 осенью так, чтобы обойтись без ограничений и не нарушать привычный ритм жизни.

В мире

ВОЗ предупредила о возобновлении вспышки COVID-19, так как после снятия части ограничительных мер в Европе начало расти число зараженных.

В свою очередь, Чжун Наньшань, академик Китайской академии инженерных наук и один из ведущих эпидемиологов в стране, заявил, что коронавирус никуда не исчезнет до весны 2021 года. Он не исключил вторую волну заболевания, но отметил, что она не достигнет прежнего размаха.

Вторая волна сильнее пугает экономистов, которые ожидают новый удар по мировой экономике, от которого сильнее всего могут пострадать Испания и Франция.

Впрочем, кое-кому, похоже, режим самоизоляции пошел на пользу. Американский писатель Джордж Мартин сказал, что у него появилось много времени на завершение шестой части фэнтезийной саги «Песнь льда и огня».