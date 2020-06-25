Туристы требуют вернуть деньги за сорванные туры. Но сделать это непросто

Туристический рынок ждет постановление правительства о порядке переноса туров и возврата денег клиентам за уже купленные билеты. При этом, у каждой из сторон свои переживания в этом вопросе.

Многие россияне сейчас потеряли доверие к туристической отрасли, пишет газета «Известия». Они опасаются, что в следующем году их отдых может не состояться. Одна из причин «туристических страхов» — возможный уход с рынка туроператоров.

При этом сами туроператоры считают абсурдным обязательство выплачивать туристам проценты от стоимости тура при возврате денег, да еще и по высокой ставке 5,5%.

Этот вопрос очень сложный, говорят юристы. По их словам, однозначного ответа на него нет. Поставить точку уже давно не дает отсутствие единой судебной практики. Сейчас в этом вопросе многое зависит от размеров туркомпании. Вернуть деньги проще небольшим фирмам — у них меньше туристов.

Турагенты же хотят, чтобы в правительственном постановлении, а лучше в отраслевом законе, появилась формулировка, которая позволит компаниям в случае отмены или переноса тура удерживать фактически понесенные расходы (ФПР).