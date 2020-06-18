Греция возобновит выдачу виз россиянам в конце июня

Чтобы прийти в центр, россиянам придется заранее записаться на прием. Документы можно будет подать с 09:00 до 15:00, а забрать их — с 16:00 до 18:00.

Стоимость услуг осталась на прежнем уровне. Не изменился и перечень документов, необходимый для получения визы в Грецию.

Посетители центра должны будут надевать маски и перчатки. А оплачивать услуги придется только бесконтактным способом. Все это необходимо для сокращения рисков распространения коронавируса.

Греция надеется, что информация об открытии границ с Россией появится в начале июля, заявил гендиректор компании «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди.

Ранее стали известны самые безопасные страны для летнего отдыха в 2020 году. Это Турция, Саудовская Аравия и Португалия, которые ввели специальные протоколы безопасности. А пока что россияне могут воспользоваться возобновленным внутренним авиасообщением.