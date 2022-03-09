«Фаза высочайших цен». Отказ от российской нефти приведет Запад к инфляции

Запрет США на импорт российской нефти приведет западные страны не только к высокой стоимости топлива, но и к росту инфляции. Заменить нашу нефть непросто, поскольку другим странам будет сложно нарастить объемы добычи. России достаточно отказаться от санкционных технологий при производстве, но ее прибыль не уменьшится.

В конце февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Страны Европы и США в ответ на это ввели санкции. Ограничения коснулись и энергетического сектора. Президент США Джо Байден объявил о запрете на ввоз российской нефти, природного газа и угля. Он отметил, что понимает нежелание стран Евросоюза присоединиться к ограничениям, но готов предоставить помощь и поддержку для снятия энергетической зависимости от России.

При этом Байден не исключил, что решение о запрете поставок энергоносителей приведет к повышению цен на топливо. С частными компаниями-спекулянтами начнут бороться. В прошлом году Россия экспортировала в США почти 700 тысяч баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в сутки.

Указ Джо Байдена также предусматривает запрет американским компаниям инвестировать в энергетический сектор России. Ограничения касаются иностранных компаний, которые вкладывают деньги в российский топливно-энергетический комплекс.

От закупки российских энергоносителей также отказались британская нефтегазовая компания British Petroleum и британско-голландская Shell.

Последствия для стран

Запрет США на импорт российской нефти скажется на других странах. Старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова напомнила, что еще до новых санкций на сырьевом рынке был дефицит предложения и каждый поставщик ценился. По ее словам, сокращение поставок российской нефти уже привело к стремительному росту стоимости сырья не только в США и Европе, но и в Азии.

Если ситуация будет развиваться по спирали и начнется полный запрет на поставки российской нефти за рубеж, мы войдем в длительную фазу высочайших цен на энергоносители. На этом фоне рост продовольственной и непродовольственной инфляции будет высоким по всему миру и достигнет двухзначных значений. Это огромная проблема в том числе для ряда развивающихся стран Анна Бодрова.

Заменить российскую нефть будет сложно. Аналитик объяснила, что нарастить объем добычи практически невозможно — на это придется потратить много денег и средств. Поэтому страны OPEC+ не смогут откликнуться на потребности мира в энергоносителях.

По словам заместителя министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара, в условиях восстановления мировой экономики от стран потребуется наращивание объемов нефтедобычи. И предложить альтернативу российской нефти на рынке непросто.

Возможные ответы России

Если антироссийская риторика в Европе усилится, то Россия в качестве ответа может отключить «Северный поток». Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов напомнил, что запрет на поставку российской нефти никто не поддержал в Европе, тем не менее в портах не разгружают танкеры.

«Есть попытки спровоцировать Европу на жесткие санкции в отношении топливно-энергетического комплекса. Европа понимает, что она не может на это пойти, тем не менее риторика есть. Нужно понять, насколько далеко могут зайти в таком направлении», — отметил Адамидов.

В условиях санкций от США Россия может снизить добычу нефти — например, не использовать санкционные технологии. По словам Адамидова, в таком случае предложение на рынке уменьшится, но разница между прибылью и продажей для России не поменяется.

При этом США могут снять санкции с Венесуэлы и импортировать нефть. До ограничений Россия экспортировала вместе со своим топливом еще и венесуэльское «черное золото», которое было необходимо для американских нефтеперерабатывающих заводов. Дмитрий Адамидов объяснил, что теперь две страны могут поменяться местами — Венесуэла начнет перепродавать российскую нефть.