США запретили финансировать российские топливо-энергетические компании

Объявленный президентом США Джо Байденом законопроект о запрете поставок российских энергоносителей также распространяется на инвестиции в энергетический сектор РФ. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

Указ предусматривает запрет на поставки российской сырой нефти, сжиженного природного газа и угля. Кроме того, он запрещает американским компаниям вкладывать деньги в энергетический сектор России, а также финансировать иностранные компании, которые вкладывают свои средства в российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году США импортировали из России почти 700 тысяч баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в сутки. Введенное ограничение перекроет миллиардные поступления российских доходов от американских потребителей.

Решение о санкциях против энергетического рынка России Вашингтон принял после тесной консультации со странами-партнерами.

Сегодня президент США Джо Байден объявил о введении моратория на закупку российских энергоносителей. Он подчеркнул, что идет на этот шаг в качестве новых санкций против России за проведение специальной операции на Украине.