British Petroleum прекратит закупать нефть и газ из России

Британская нефтегазовая компания British Petroleum прекратит заключать контракты на закупку нефти и газа из России. Об этом со ссылкой на комментарий представителя BP сообщил Bloomberg, написала газета «Известия».

BP заявила, что перестанет покупать газ и нефть у России. Но если безопасность поставок потребителям окажется под угрозой, такая ситуация стала бы исключением, добавил представитель компании.

О решении ВР стало известно вслед за тем, как от закупок российских нефти и газа отказалась британско-нидерландская компания Shell, которая также закроет все свои заправки в России. В будущем Shell зареклась от сотрудничества по каким-либо нефтегазовым проектам в РФ, отказ от закупок энергоносителей стал первым шагом, сообщала «Газета.ru». Неделю назад Shell объявила, что прекратит участие в проекте газопровода «Северный поток — 2», писал RT.

Американская компания ExxonMobil ранее также объявила о выходе из российского нефтегазового проекта «Сахалин 1» из-за ситуации вокруг Украины, писало РИА ФАН.