Компания Shell объявила об отказе покупок российского нефти и газа

Британско-нидерландская компания Shell объявила о начале процедуры выхода с российского рынка и отказа от покупки энергоносителей РФ. Об этом говорится в релизе на официальном сайте компании.

В качестве первого шага компания прекращает спотовые закупки российской нефти, а также закрывает все свои АЗС и заводы по производству авиационного топлива и смазочных материалов в России.

В компании напомнил, что на прошлой неделе совершили ошибку, когда закупили партию сырой нефти для последующей переработки.

«Мы направим всю прибыль, которую получим от продажи получившихся нефтепродуктов в специальный фонд, который работает с гуманитарными службами по поддержке украинских граждан», — заявил генеральный директор Shell Бен ван Берден.

Он подчеркнул, что последние несколько недель руководство компании провело в консультациях с властями о возможности приостановки поставки энергоносителей в Европу, а также о возможных последствиях.

Топ-менеджер отметил, что даже без указаний правительства компания кроме приостановки закупок сырой российской нефти полностью поменяет цепочку поставок. Ван Берден добавил, что это приведет к снижению производительности на предприятиях, но компания готова пойти на такой шаг.

«Мы закроем наши АЗС, производства авиатоплива и смазочных материалов в России. Мы очень внимательно рассмотрим самый безопасный способ сделать это, но процесс начнется немедленно», — анонсировал он.

По словам гендиректора Shell полный отказ от российских энергоносителей пройдет поэтапно, так как требует согласованных действий правительства и европейских компаний.

«В конечном счете именно власти должны принимать решения о компромиссах, на которые необходимо пойти. Мы продолжим работать с ними, чтобы помочь справиться с потенциальными последствиями для безопасности энергоснабжения, особенно в Европе», — подытожил он.

Накануне представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Баррель заявил, что Евросоюз не готов полностью отказаться от импорта российских энергоносителей. Он пояснил, что нельзя «за одну ночь найти замену российскому газу». По его словам, эта доля в общих объемах составляет 40%, напомнила газета «Известия».