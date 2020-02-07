Fake news по-украински. Кто и зачем постит ложь об «эпидемии» коронавируса в России

В соцсетях и украинских СМИ распространили фейки о коронавирусе в России. Якобы до нас уже «добралось» заболевание, экономика страны из-за него под угрозой, а завод «КамАЗ» приостановил работу. Кто и зачем постит выдуманные новости и разводит панику среди россиян — разбирался «360».

Коронавирус стал больной темой для всего мира. По состоянию на 6 февраля, число заболевших превысило 28 тысяч, жертвами стали 564, а выздоровело 1153 человека.

Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло заметил, что в интернете появилась масса фейков, где фигурировали слова «коронавирус» и «Россия». Это с учетом, что ни один россиянин пока не заразился — нет ни одного подтвержденного случая. Хотя опасения есть, особенно касательно граждан, которые прилетели из китайского Уханя, где зародился вирус. Они на карантине в Тюмени.

Юрист заметил, что ситуация с новостями про коронавирус в России напоминает историю с фейками по поводу пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Тогда украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя Никита Кувиков) звонил в больницы и врал, что при пожаре погибли сотни человек и в морге нужны места для трупов. Недавно «360» писал о фейковых новостях, которые мир надолго запомнит.

Украинские фейки

Юрист обратил внимание на панические сообщения в нескольких Telegram-каналах, которые открыты для комментариев. Причем страницы ориентированы на регионы — например, Тюмень, Киров, Краснодар. Юриста привлекли сообщения некого Олега Игнатенко, у которого в профиле указан город — Львов, Украина. Является ли он реальным человеком — непонятно.

Вирус уже нанес серьезный урон экономике Китая, остановил работу фабрик и заводов, уронил акции местных компаний. А в самом Ухане паника.

Игнатенко пытался привить россиянам паническое настроение и невпопад писал в чатах сообщения, призывая «валить из города», потому что у него якобы «три знакомых легко с температурой под 40».

Источник фото: Telegram

Источник фото: Telegram

Источник фото: Telegram

Начальник эпидотдела Управления Роспотребнадзора по Томской области Андрей Рудиков тоже говорил, что жители региона получают панические сообщения от неких сотрудников спецслужб с содержанием — «от нас что-то скрывают».

Но на паршивых овец в стаде внимания особо никто не обращает, все-таки людям нужно больше подтверждений и достоверных источников. Однако проблема залетела и в украинские СМИ. Сайты публикуют вызывающие панику новости еще с 22 января. Первым был украинский «Обозреватель».

«Обозреватель» — не единственное СМИ, сеющее панику в россиянах, которые случайно попадут на статью. Сайт «Украинский мир» утверждает: «Власти РФ предпринимают жесткие меры из-за китайского коронавируса, поскольку в стране может начаться масштабная пандемия». Звучит это страшно, пока не пролистаешь чуть ниже, где журналисты рассказывают о коронавирусе, как о «возбудителе эпидемии смертельной диареи у поросят».

И добивает весь абсурд фотография в статье, никак не относящаяся к теме. На ней стоит девушка со сложенными ладонями, а ниже надпись: «Убей их ***** (нафиг — прим.ред.) всех». Звучит не очень дружелюбно.

Фейк вбросил и украинский «Диалог». На сайте вышла статья с заголовком: «В РФ бьют тревогу из-за зависимости от Китая: „Воевать будем на телегах, хотя и тут проблема — лес вывезли“». И речь в материале идет о том, что российский завод «КамАЗ» приостанавливает работу из-за китайского коронавируса. Дескать комплектующие везут из Китая, а сейчас там беда. Причем сайт ссылается на некого российского блогера с именем Эль Мюрид, который непонятно откуда взял эту информацию.

«КамАЗ» действительно приостанавливал работу, но это было с 31 декабря по 8 января — из-за новогодних праздников, а потом с 9 по 22 января — из-за корпоративного отпуска.

В общем, украинские сайты активно вбрасывают кричащие заголовки в духе «Враг у ворот. В России обнаружили коронавирус. Чем это грозит украинцам». Это, между прочим, заголовок на сайте «Страна.ua».

И завершило парад фейков украинское СМИ «Новое Время». На сайте 5 февраля вышел материал с заголовком «Как коронавирус заразил экономику России».

Хайпануть на лжи

Мутная волна панических сообщений и откровенных фейков из Украины не первый раз затрагивает важные события в России. Киевские издания и блогеры уже глумились над жертвами авиакатастроф. Поскольку стыд и обычное человеческое сопереживание им незнакомы, пользователям необходимо помнить, что информация может быть изрядно преувеличена, откровенно переврана, а цифры завышены до нереалистичности. Факты надо проверять также, как сообщения о жвачке с иголками в мессенджерах.

Самый известный, и профессиональный, шутник России пранкер Вован, он же Владимир Кузнецов, предположил, что слухи порождает не только Украина, и не сказать, чтобы специально.

«Думаю, что, когда появляются какие-то истории, которые всех тревожат, на этом нехорошем хайпе жируют всякие психически нездоровые люди. Или специально хотят гадость сделать, или просто дурачки, которым делать нечего начинают сеять панику. Постоянно по WhatsApp сообщения перекидывают родители, что „осторожнее, детей маньяки ловят, на органы в Китай отправляют“», — сообщил пранкер.

Кузнецов считает, что 100-процентной панацеи от фейковых новостей нет. Когда тема раздута, всегда найдутся люди, которые будут верить даже в самые нелепые вещи.

«Если это делается намеренно, чтобы посеять панику, а не ввиду скудоумия, здесь что-то надо предпринять. Наказание? Штраф вполне будет актуален. Есть люди, которым просто нравится распускать слухи, пугать. Когда это будет бить по кошельку, они подумают, делать это [или нет]», — резюмировал он.

Председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич высказал несколько иную точку зрения. По его мнению, создатели фейков сеют панику совершенно сознательно. Более того, именно этого они и добиваются.

«На Украине действуют специальные фабрики троллей, у которых стоит задача максимально дестабилизировать ситуацию в России хотя бы в части соцсетей. В первые январские дни был пожар на ухтинском нефтеперерабатывающем заводе. Целый ряд сообщений делался по методичке, что власти скрывали правду, в больницах не хватает мест. Меня порадовала фраза: „Людей штабелями складывают в коридорах больницы и мажут зеленкой“», — отметил Малькевич.

Он подчеркнул, что коронавирус дает великолепную возможность по дестабилизации. В сообщениях используются стандартные трафареты — «власти скрывают правду», «мои друзья работают в ФСБ и рассказали…».

Александр Малькевич подчеркнул, что аккаунты создаются специально, чтобы запустить «пулю».

«Это делается в рамках информационной спецоперации, тем более, эти методички работают. К „профессионалам“ этих информационных спецопераций подключаются просто идиоты и провинциальные дебилы, которые жаждут хайпа. Это так называемые российские пранкеры, которых подбивают на провокации, выдают небольшие деньги, используют их втемную», — поделился председатель комиссии.

Он посетовал, что волну неконтролируемых слухов пресечь невозможно, так как нет соответствующих законов. Малькевич считает, что борьбу надо вести сразу в нескольких направлениях.

«Закон о распространении фейковой информации, которому скоро исполнится год, нуждается в серьезной доработке. Мы готовы предложить соответствующие поправки. Почему этот закон бьет только по СМИ? Наказывать нужно зачинщиков, а для них наказание крайне размыто. Нужно переносить тяжесть ответственности на площадки, на посредников, на соцсети, которые должны вычищать фейки и экстремистский контент самостоятельно», — предложил эксперт.

Он предложил кратно «завинтить гайки», так как пранки, устроенные провокаторами, никакого отношения к свободе слова не имеют. По отношению к этим подонкам нужно ввести многомиллионные штрафы и уголовную ответственность.

«Мы говорим исключительно о лжи, вбросах, направленных на дестабилизацию обстановки. Не о том, что „я перепутал, мне показалось“. Мы говорим про фальшивые аккаунты, которые создаются сознательно», — подчеркнул Малькевич.