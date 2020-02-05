Эпоха обмана близится к концу. Но некоторые фейковые новости запомнятся надолго

Сегодня многие люди используют соцсети не только для общения с друзьями, но и как источник информации (и очень зря). Там читают новости и, не проверяя по первоисточнику, делятся с ними дальше, распространяя фейки. Сами соцсети придумывают, как бы избавиться от таких новостей. Возможно, в ближайшие годы мы увидим спад фейковых новостей, а пока вспомним самые яркие примеры из них.

Отныне Twitter будет проверять информацию за своих пользователей. Он не только начнет маркировать фейковые новости, но и удалит их со своей платформы, если они способы нанести вред кому-то.

Бесплатный сервис Assembler от компании Jigsaw будет отличать реальные картинки от поддельных. Программа состоит из семи детекторов, которые способны обнаружить слияние фотографий, аномалии цветов, дипфейки, повторяющиеся объекты и т. д. Создатели считают, что это в первую очередь поможет СМИ. В данный момент программа находится в тестовом режиме.

Феминистки, баннер и Кремль

В 2017 году феминистки решили провести акцию у Кремля и приурочили ее к 8 Марта. Девушки стояли на Красной площади, держа в руках плакаты с лозунгами. Их даже засняли журналисты некоторых СМИ. И, скорее всего, акция не привлекла бы к себе столько внимания, если бы не фотошоп.

Организаторы договорились с корреспондентами СМИ, что отправят всем фотографии единым пресс-релизом. Только к этим кадрам они добавили отфотошопленный снимок. На нем изображены две девушки, вывесившие баннер на Арсенальной башне Кремля. Надпись гласит: «Национальная идея — феминизм».

Разумеется, корреспондентам и в голову не пришло, что это фотошоп. Об этом тут же стали писать СМИ, пока на следующий день одна из организаторов не призналась, что это был фейк.

Киану Ривз останавливает ограбление

В 2019 году на YouTube завирусилось видео с участием якобы Киану Ривза. Действие происходит в магазине, куда заходит грабитель. Всеми любимый Киану начинает вести с преступником разговор, предотвращает ограбление и помогает обезвредить злоумышленника.

Далеко не все поверили в реальность происходящего, но и не сразу поняли, в чем там дело. Некоторые пользователи были уверены, что Ривз снялся в каком-то непонятном пародийном ролике. На самом деле авторы канала прибегли к технологии deepfake. Нейросеть просто вклеила в видео лицо известного актера.

Смертельно опасный аттракцион

В Twitter очень быстро разошлось видео, на котором якобы заснят опасный аттракцион из Южной Кореи. Он поначалу выглядит как типичная башня свободного падения. Однако дальше башня удлиняется в два раза. Люди в своих сиденьях на тросах падают вниз, после чего раскручиваются, как на карусели. На самом деле это все магия монтажа.

На ролике действительно изображена настоящая башня свободного падения. Только она просто поднимается вверх, параллельно вращаясь, и затем на большой скорости спускается вниз.

Проекция Путина на здании МИД Британии

И снова речь пойдет о магии монтажа. После прошедших в России выборов президента в YouTube появился ролик со световой проекцией лица Владимира Путина на здании Министерства иностранных дел Великобритании. Еще и со знаменитой фразой Мориарти из сериала «Шерлок»: Miss me? (переводится как «Скучали по мне?»).

Помимо видеоролика, никаких подтверждений акции не было. Ее никто не видел, в социальных сетях ни одной фотографии события. К тому же МИД Британии опроверг все сообщения.

Выдуманные интервью

А в этой истории распространением лживых новостей занимался тот, кто с ними должен бороться. Известный немецкий журналист Клаас Релотиус оказался обманщиком. Его со скандалом уволили из журнала Spiegel, когда выяснилось, что большая часть его работ — это выдумка. Статьи журналиста были наполнены не только придуманными высказываниями, но и несуществующими людьми.

На чистую воду Клааса вывел коллега, с которым они вместе готовили материал. И сделать это оказалось довольно легко. Журналист решил встретиться с людьми, которых Релотиус часто упоминал в своем материале. Оказалось — те никогда не общались с немцем.

300 трупов в «Зимней вишне»

Большая часть примеров в материале несла безобидный характер, но эта история не из таких. Весной 2018 года в России произошла трагедия. В торговом центре «Зимняя вишня» начался пожар. По официальной информации, от огня погибли 23 взрослых и 41 ребенок.

На этой трагедии решил нажиться украинский пранкер Евгений Вольнов. Он обзвонил кемеровские морги, представляясь сотрудником МЧС РФ. Блогер говорил, что медикам скоро привезут сотни трупов. Свой «розыгрыш» парень проводил в прямом эфире на своем YouTube-канале.

В итоге по городу очень быстро расползлись слухи о том, что истинное количество погибших скрывают.

Приватность и Instagram

Иногда кажется, что знаменитостям до обычных людей далеко, но даже они периодически ведутся на фейковые новости. Летом 2019 года такие звезды, как Ашер, Пинк, Том Холланд и даже некоторые политики стали делиться одинаковыми постами в Instagram.

Картинка гласила, что приложение скоро изменит условия обслуживания и сможет использовать ваши фотографии, сообщения и другую информацию как угодно.

Разумеется, это все оказалось неправдой. Пресс-секретарь Facebook Стефани Отвей подтвердила TIME, что никаких изменений не будет.

Остановите пожары в Амазонии

В 2019 году планета буквально горела. Пожары происходили в разных точках Земли, а обеспокоенные люди спешили делиться новостями об этом. Однако пользователи социальных сетей так сильно хотели сообщить об ужасах, творящихся в Австралии или Амазонии, что даже не проверяли источники фотографий.

Этот твит про пожары в Амазонии собрал тысячи откликов. Только все фото изображают другие пожары, выяснил портал Mother Jones. На первом верхнем кадре слева изображен пожар в Калифорнии и был загружен на учетную запись Flickr Министерства сельского хозяйства США в 2013 году. Второй — пожар в Амазонии, но, по данным Guardian, он возник в 1989 году. Третью фотографию сделала женщина, которая умерла еще в 2003 году. Наконец, четвертая — это цифровая карта пожаров в Южной Америке с новостного веб-сайта InfoAmazonia. Однако на ней указаны частота пожаров в период с 2000 по 2012 год.

Не проверял источники даже президент Франции Эммануэль Макрон. Он также написал твит про пожары и прикрепил к своему посту третью фотографию.

Летающие пингвины

Закончить список хочется чем-то безобидным и милым. Журналисты «Би-би-си» в далеком 2008 году решили разыграть своих зрителей. Они выпустили программу об обнаружении летающих пингвинов. Сделано это было так правдоподобно, что многие зрители поверили. И даже не заметили, что видео вышло 1 апреля.

Увы, пингвины не летают, но видео все равно можно посмотреть. Зрелище, хоть и фальшивое, все равно крайне умилительное.