Коронавирус в России и мире. Главное на 6 февраля

Эпидемия уханьской пневмонии продолжает шириться. Число погибших выросло до 564 человек (+74 за сутки). Подтверждены 3694 новых случая заболевания. Выздоровели и покинули больницы 1153 человека (+261 за сутки). Заражены 28 018 человек. С подозрением на наличие вируса — 24702 человека.

За пределами Китая заразились коронавирусом около 190 человек, и их число постоянно растет. В Аргентине, предположительно, заболел адвокат, на прошлой неделе работавший с гражданами Китая.

По информации Центра по контролю и профилактике заболевания США, в стране официально был зафиксирован 12-й случай заболевания коронавирусом.

В России случаев инфицирования пока нет. Но на волне беспокойства граждан некоторые предприниматели повысили цены на противопростудные препараты и медицинские маски. Президент РФ Владимир Путин приказал наказывать за подобные действия вплоть до лишения лицензии. С ним согласился замглавы ФАС Андрей Цариковский, назвавший эту тенденцию «экономическим мародерством».

Порадовала сообщением о том, что у эвакуированных из Уханя россиян нет коронавируса вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Все они были обследованы, результаты анализов отрицательные.

Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан заявил, что сейчас у человечества нет действующих лекарств от 2019-nCoV. Однако обратил внимание, что к смертям коронавирус приводит в основном у пожилых людей, здоровье которых уже далеко от идеального.

«Многие пациенты скончались от того, что стали отказывать их органы, не обязательно из-за эффекта от вируса, но от шока, который создал этот вирус. Так что большинство пациентов выживут, если получат адекватное поддерживающее лечение», — сказал он.

ВОЗ также сообщила о запуске плана стратегической подготовки для поддержки государств в предотвращении, выявлении и диагностике передачи коронавируса. Организация попросила мировое сообщество выделить 675 миллионов долларов на проведение противовирусных операций в ближайшие три месяца.

Однако британские ученые заявили, что сумели сократить срок разработки вакцины против уханьской пневмонии с двух-трех лет до двух недель. Профессор Робин Шатток, глава Имперского колледжа Лондона, утверждает, что уже на следующей неделе начнет испытания на животных, действие на людей будет исследоваться этим летом. Разумеется, при наличии достойного финансирования.

Эпидемия взвинтила в Китае цены на продукты до заоблачных высот. Например, пачка обычной лапши сейчас стоит 88 юаней (800 рублей). Хочешь покупай, не хочешь — уходи. Ругаться с продавцом смысла нет. В соседнем супермаркете еще дороже.

Из-за прекращения поставок овощей из Китая цены повысились и на Дальнем Востоке. Например килограмм помидоров в Хабаровске стоит до 800 рублей.

Китайцы, оставшиеся в Ухани, на условиях анонимности рассказывают журналистам ужасные вещи. Госпожа Ван, 33-летняя домохозяйка, рассказала, что от коронавируса уже умер ее дядя. У матери, отца и тети проявились тяжелые симптомы заболевания.

Она покупает им отечественные и зарубежные лекарства, в больницах ничего не выдают. Врачи даже не хотят принимать ее родственников, потому что нет комплектов для тестирования, и коронавирус не подтвержден. Поэтому она намерена умереть в собственной квартире, вместе с семьей.

Город почти вымер. Ни днем, ни ночью на его улицах не видно горожан, запрещено движение личного транспорта. Но люди всегда люди, они пытаются поддержать друг друга, выходя на балконы. Китайцы перекликаются со знакомыми, делятся новостями и даже вместе поют.

Находится место и людской жестокости и равнодушию. Один из уханьцев выложил видео, на котором пытается открыть входную дверь квартиры, заваренной то ли полицией, то ли соседями. По их мнению, раз уж ты заразился, какая разница, от чего ты умрешь — от голода или болезни?

https://www.businessinsider.com/wuhan-coronavirus-in-infant-born-from-infected-mother-2020-2

Среди заболевших очень мало детей. Однако одному новорожденнму малышу очень не повезло, его мать была инфицирована, и через 30 часов после рождения у него был диагностирован коронавирус. Однако маловероятно, что он заразился от матери. Скорее всего, по мнению ученых Колумбийского университета, болезнь он получил уже в больнице.

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус не мог появится искусственным путем. Российские ученые уже расшифровали его генетический паспорт и следов вмешательства в нем не видно.

Но конспирологические теории продолжают множиться. Некоторые СМИ не брезгуют муссировать слухи о найденных в генконсульстве США в Ухани таинственных контейнерах с маркировкой биологической опасности.

Теоретики всевозможных мировых заговоров уверяют, что появился коронавирус очень вовремя — на фоне торговых войн США и Китая, а также перед каникулами, во время которых из Уханя к родным обычно выезжает около пяти миллионов человек.

Одну из попыток вырваться из-зараженного города сняли на видео полицейские. Машина буквально идет на таран, чтобы пробиться через ограждения.