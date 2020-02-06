«Если кто-то выйдет, добавят 14 дней». Россияне рассказали, что происходит на карантине под Тюменью

Россиян, которых эвакуировали из китайского Уханя из-за коронавируса, ждут 14 дней карантина. Находящиеся в тюменском санатории «Градостроитель» люди рассказали «360», в каких живут условиях.

Один из вернувшихся из Китая туристов заметил, что за соблюдением карантина строго следят. Из комнат выходить нельзя: если с кем-то контактируешь за ее пределами, то срок временной изоляции отсчитывают заново.

«Думаю, никто в этом не заинтересован», — сказал молодой человек.

С ним согласилась девушка, которая тоже сейчас находится в реабилитационном центре под Тюменью. Его персонал тоже не покидает территории «Градостроителя».

«Нам сказали, что мы имеем право находиться только в комнатах. Если кто-то выйдет, то к карантину добавляется 14 дней. <…> Персонал тоже обязан проживать с нами на территории. И в течение 14 дней их никто не выпустит. Они тоже не имеют никакого доступа в город», — поделилась россиянка.

По ее словам, в санатории хорошо кормят. Еду пришлось долго ждать только накануне вечером. Девушка объяснила это нехваткой персонала и большим количеством людей. В своем Instagram она делится фотографиями блюд, которые не совсем похожи на больничную еду.

Рацион находящихся на карантине россиян. Источник фото: Instagram

«Вчера нас забрали с самолета, дали дезинфицирующие салфетки — протереть ручную кладь. Багаж забрали и до сих пор не отдали. Скорее всего, до конца карантина нам его и не отдадут. Они (чемоданы — прим. ред.) прошли дезинфекцию и стоят сейчас или в фойе, или где-то в корпусе. Всю ночь стояли на улице», — добавила россиянка.

Она еще раз подчеркнула, что для находящихся на карантине действуют строгие правила. Им ничего нельзя передавать.

«Тут есть мыло, шампунь, все простое. Мне, допустим, нужен бальзам для волос, не могу его никак достать. Передавать нельзя. На входе на территорию санатория стоит ОМОН, всех разворачивают обратно», — посетовала девушка.

Несмотря на временные трудности и вынужденную изоляцию, она назвала условия пребывания в центре хорошими.

«Весь персонал в спецодежде — в комбинезонах. На глазах — маска-респиратор защитная, перчатки, бахилы до колен. Все приносят в комнату — кушать и воду. Мы, когда приехали, у нас были конфеты, печенье, фрукты, чай — можно было перекусить. Мы ни в чем не нуждаемся», — заключила вернувшаяся из Китая туристка.

А так, похоже, так выглядит завтрак. Источник фото: Instagram

Остальные россияне, по ее словам, чувствуют себя хорошо. Ни у одного из них не проявились никакие симптомы вируса. Им периодически измеряют температуру и берут анализы.

Из Уханя, который стал эпицентром распространения нового коронавируса, накануне самолетами ВКС России в Тюмень доставили 144 человека, большинство из них — россияне.