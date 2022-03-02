Башня лжи. Удар по 72-му центру психологических операций в Киеве поможет убрать фейки о России

Вооруженные силы России вывели из строя аппаратную вещания телевышки в Киеве. Как объяснили в Министерстве обороны, это было сделано для прекращения информационных атак против РФ. Военные специалисты отмечают, что это большой прорыв, поскольку через эту вышку происходило зомбирование украинского населения и распространение дезинформации.

Удар для борьбы с фейками

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об успешном устранении 72-го главного центра психологических операций в Киеве.

«В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций нанесен удар высокоточным оружием в городе Киев», — заявил он.

В ходе атаки была выведена из строя аппаратная вещания телевышки. Жилые дома при этом разрушены не были. Кроме того, Минобороны предупредило киевлян о намерениях нанести удар по этому объекту.

Политолог Евгений Михайлов отметил, что устранение телевышки является оправданным и хорошим шагом. Через СМИ и интернет-каналы шло зомбирование населения, а новости изобиловали фейками.

«Это очень хороший шаг. Нейтрализовали информационный бред, который шел по этим каналам», — сказал он «360».

С этим согласен и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он подчеркнул, что 72-й центр — это продолжение структуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Если армия стреляет снарядами, гранатами и ракетами, то этот центр воюет лживой информацией. Он сбивает украинцев с толку и пытается действовать на разложение населения. Это органичная часть ВСУ. Естественно, не закрыть ему рот было нельзя. Это было бы неразумно», — заявил Баранец.

Политолог Павел Данилин отметил, что телевышка была объектом психологической войны. Нанесение ударов по таким точкам, по его словам, обязательно.

«Вы заметили, что вам никто не звонил из так называемой службы безопасности одного из крупнейших российских банков? Все заняты были военной работой. Занимались конкретной информационной борьбой, поэтому вышку уничтожили, чтобы не вели подрывную деятельность», — добавил он.

Исчезновение фейковых новостей

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отметил, что Украина опережала Россию в информационной войне и вбрасывала в медиапространство огромное количество фейков. В этой борьбе 72-й центр играл критическую роль, оказывая огромное давление на массовое сознание украинцев, россиян и обывателей европейских государств. Политолог заявил, что после нанесения удара в информационном пространстве уменьшилось количество фейков.

Данная башня, как отметил Кошкин, находилась в центре украинской столицы. Этим объясняется причина, по которой удар по ней не был нанесен раньше.

«Учтите, что эта башня находилась в центре Киева. Как вы себе представляете атаку на него в первый день? Мы бы потом отбивались от заявлений, что не нападаем на города», — объяснил он.

Сейчас эту зону, как отметил политолог, удалось расчистить, устроив атаку без вреда для мирного населения.

Ряд дополнительных ресурсов Украины

Кошкин также предупредил, что уничтожение телевышки не означает того, что информационная война окончена. У Украины все еще есть альтернативные пути получения информации. Англо-украинские технологии давно работали над этим и успели создать инфраструктуру с запасными вариантами и специальной бригадой информационной поддержки, отметил политолог.

«Их специалисты даже просили шесть-восемь месяцев для адаптации в славянской среде, чтобы понять, как лучше и эффективнее работать на нашем информационном рынке», — добавил он.

Директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века, политолог Иван Коновалов отметил, что по украинскому телевидению был нанесен большой удар.

«Выведена из строя система дезинформации и вранья, которая рассказывала киевлянам о каких-то ужасах и не давала им понять, что вообще происходит, но это не единственный оплот лживых новостей», — отметил он.

Коновалов добавил, что ослепление противника в информационной борьбе считается важным моментом. При этом нужно помнить, что Украина использует ряд дополнительных ресурсов.