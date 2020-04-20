Россияне и американцы вышли на протесты против изоляции. Сейчас сложно всем, но это не выход

В США и России прошли митинги протеста против изоляции из-за коронавируса. Проблема в том, что одни верят в фейки о COVID-19, а другим просто уже надоело сидеть дома. Из-за этого в штате Колорадо демонстрантов пришлось останавливать даже медикам.

Народный сход во Владикавказе

20 апреля жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против изоляции из-за COVID-19. Люди недовольны нехваткой работы и недостаточным информированием о болезни. Они заявляли, что коронавирус — причина, придуманная, чтобы заставить людей сидеть дома. Участники народного схода требовали отставки местных властей, снятия с поста главы республики Вячеслава Битарова и назначения на его место Виталия Калоева.

По словам блогера Алика Пухаева, около полутора тысяч митингующих без масок прошли по городу и собрались на оцепленной площади Свободы и возле местного ЦУМа. Разумеется, никто не соблюдал социальную дистанцию полтора-два метра.

Протестующих попытался успокоить действующий глава республики Битаров, который вышел к людям без маски. «Не я придумал эту политику, от этой болезни есть одно средство — посидеть дома. Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я все опять открою», — сообщил Битаров.

Но протестанты продолжали требовать его отставки, людей становилось все больше, никто и не думал расходиться. Некоторые начали разбивать палатки. К площади стянули бойцов ОМОНа, Росгвардии и полицейских. Начались задержания, а над городом были замечены вертолеты.

В итоге через переговорщиков глава республики пообещал, что сегодня же всех задержанных отпустят. Около 17:00 часть людей разошлась, отмечается в Telegram-канале «СКФО Telegraph», но многие остались на площади.

Одним из организаторов митинга стал бывший оперный певец, правозащитник Вадим Чельдиев, отрицающий существование коронавируса. Первая протестная акция по его же инициативе прошла во Владикавказе 7 апреля. Тогда жители города ворвались в местную больницу и потребовали предъявить им доказательства наличия коронавируса и зараженных.

Но тогда в больницу людей не пустили. После этого Чельдиев, которого как исполнителя знают и уважают многие жители республики, заговорил о том, что раз людей в больницу не пустили, значит, коронавирус — это фейк. По состоянию на 20 апреля в России зафиксировали 47 121 заболевшего COVID-19. 145 из них проживают в Северной Осетии.

Первые коронавирусные диссиденты начали появляться в мире после распространения заболевания по планете. Они отрицают необходимость самоизоляции и придумывают разные небылицы о возникновении COVID-19, включая всевозможные теории заговора. В России за фейки и вбросы о коронавирусе виновным грозят крупные штрафы или уголовная ответственность.

Волна протестов в США

18 и 19 апреля волна протестов против изоляции прокатилась по США. Но в этом случае митингующие требовали ослабить или снять режим изоляции и разрешить им выйти на работу. По их мнению, жесткие меры пагубно сказываются на экономике страны и благосостоянии населения.

В Колорадо останавливать протестантов вышли двое местных медиков. Они своими телами преграждали путь двигавшимся к Капитолию демонстрантам.

Среди митингующих оказалось немало сторонников Дональда Трампа. К слову, сам президент разделяет их позицию и пообещал в ближайшее время обнародовать план поэтапного ослабления карантинных мер. Хотя, как отмечает BBC, сейчас в США более 650 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, свыше 32 тысяч человек уже скончались.