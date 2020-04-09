Фейк в законе. Как работает уголовное наказание за ложь о коронавирусе в интернете

Россия еще готовится к пику заболеваемости, но у некоторых жителей паника переросла в «ковидофобию». Люди обращаются к психологам с просьбой помочь справиться со стрессом. Тревогу подогревают интернет-страшилки о болезни, постоянно появляющиеся в интернете. А фейки о лекарствах провоцируют дефицит препаратов в аптеках. Из-за этого ВИЧ-инфицированные россияне могут остаться без жизненно необходимых медикаментов.

Что такое фейк в Уголовном кодексе

Владимир Путин 1 апреля утвердил поправки в КоАП и Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за публикацию и распространение недостоверной информации о коронавирусе. В Уголовном кодексе появилась новая статья 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Наказывать будут за такую информацию в СМИ, интернете и соцсетях, которая:

— угрожает жизни и безопасности россиян;

— затрагивает меры обеспечения безопасности людей и территорий страны, компании

Что такое обстоятельства, «представляющие угрозу жизни и безопасности граждан»?

Это природные и техногенные ЧП, эпидемии и другие чрезвычайные экологические ситуации. Туда же включили массовые заболевания животных и другие происшествия, которые повлекли или могут повлечь жертвы и разрушения.

Наказание для граждан

За распространение «уголовных» фейков россиянам придется выложить 700 тысяч рублей. Альтернатива — ограничение свободы на срок до трех лет.

Варианты наказаний за публичное распространение таких фейков:

— 300–700 тысяч рублей;

— размер суммарного заработка нарушителя за 12–18 месяцев;

— обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на год;

— тюрьма до трех лет.

Если фейк навредит здоровью человека, штраф может вырасти до 1,5 миллиона рублей или дохода за 1,5 года.

В случае смерти человека виновного оштрафуют на два миллиона рублей или лишат свободы на пять лет.

Наказание для юрлиц

Ответственность юридических лиц прописана в частях 10.1 и 10.2 статьи 13.15 КоаП «Злоупотребление свободой массовой информации». За фейк компании накажут штрафом от полутора до трех миллионов рублей.

Если фейк повредит имущество или здоровье, приведет к смерти человека, нарушениям общественного порядка и безопасности, навредит жизнеобеспечению или инфраструктуре страны, штраф вырастет до пяти миллионов рублей.

Повторное нарушение обойдется в 5–10 миллионов.

Дела о фейках

Первое уголовное дело о фейках возбудили в Петербурге 3 апреля из-за публикации во «ВКонтакте» о пациенте с коронавирусом, которые сходил в поликлинику. Запись из паблика «Сестрорецкий актив» репостнула одна из активисток, сейчас она проходит свидетелем по делу.

Еще одно дело возбудили против администратора группы «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. В материале паблика, сообщил RT, содержалась недостоверная информация, что «в институте ФСБ России города Санкт-Петербурга 70% заболевших коронавирусной инфекцией».

700 тысяч штрафа или трехлетнее ограничение свободы грозит пользователю, разместившему в интернете сообщение о появлении в городе Волхове Ленинградской области бронетехники для борьбы с распространением коронавируса.

Даже юный возраст не спасет нарушителя от ответственности, но в этом случае наказание переложат на родителей. Подросток из Челябинской области написал в одном из пабликов «ВКонтакте», что из-за пандемии машины не будут заправлять на местной АЗС. Его «шутка» обойдется матери в три тысячи рублей. Но накажут ее по другой статье — за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

В Саратове же идет доследственная проверка из-за «утки» в одном из Telegram-каналов о заражении 44 медиков коронавирусом. Сведения уже опровергли в региональном Минздраве.

8 апреля Генпрокуратура подтвердила и другие фейки о коронавирусе из Петербурга, Татарстана, Чувашии, Пермского края и Курской области. По мнению ведомства, все они создают угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности. Страницы, где разместили эту информацию, заблокируют, а доступ к ресурсам, репостнувшим сведения, ограничат.