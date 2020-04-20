Жители Владикавказа забыли о дистанции и устроили митинг против изоляции

Сотни жителей Владикавказа вышли на митинг против режима изоляции. Судя по опубликованным в соцсетях фото и видео, дистанцию там никто не соблюдает, а маски есть только у сотрудников полиции.

Участники митинга собрались на площади Свободы. Telegram-канал «СКФО Telegraph» пишет, что горожане протестуют против режима изоляции, нехватки работы и недостаточного информирования населения о ситуации с коронавирусом.

Народный сход, кроме того, потребовал отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и всего республиканского правительства. На его место участники митинга просят поставить Виталия Калоева. Организаторы потребовали, чтобы Битаров ушел до 8 мая.

Битаров вышел к участникам митинга. Пользователи сразу же обратили внимание на то, что у главы Северной Осетии нет ни маски, ни каких-либо других средств защиты.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Не я придумал эту политику, от этой болезни есть одно средство — посидеть дома. Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я все опять открою», — объявил Битаров, его цитирует «Регион Online».

Тем временем, в соцсетях пишут, что митингующие начали ставить палатки. К месту незаконной акции стянули бойцов Росгвардии и ОМОН.

В Северной Осетии, по информации на 20 апреля, выявили 145 случаев заражения коронавирусом.