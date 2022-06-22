Энергетический кризис усугубил жару. Лето принесло в Европу зной, пожары и плохой урожай

В Европе небывалая жара бьет по кошелькам простых людей: во время энергокризиса кондиционер становится предметом роскоши. Кроме того, последствия западных санкций не позволяют спасти от зноя урожаи — нужны удобрения, которые производит Россия. Проблему климата можно решить глобально, но европейцы не торопятся действовать.

Аномальное лето сжигает Европу

В последнее время все чаще появляются сообщения об аномальной жаре в Европе. Во Франции столбики термометров поднимались до +41 градуса, в Германии температура дошла до +38, в Нидерландах — до +35. В Чехии нынешнее лето стало самым жарким за почти трехсотлетнюю историю метеонаблюдений — днем воздух в Праге прогрелся до +36,9 градуса, а ночью температура не опускалась ниже 20 градусов, сообщил ТАСС.

Рекордные температуры приводят к рекордным засухам, что становится серьезной угрозой для урожая. В Ломбардии готовятся объявить чрезвычайное положение, а несколько городов на севере Италии уже начали экономить воду. Превратности климата сказались и на надоях: итальянские коровы стали давать на 10% меньше молока, написала «Российская газета». При этом европейские ученые называли самым жарким за последние 150 лет лето 2021 года.

В Испании на протяжении недели ртутные столбики термометров поднимались выше +40 градусов. Обычно такое бывает только в августе. Аномальная жара привела к сильнейшим лесным пожарам на северо-западе страны. Наибольший ущерб нанесен провинции Самора: огонь уничтожил 25 тысяч гектаров леса. Жителей ближайших населенных пунктов властям удалось вовремя эвакуировать.

Жара больно ударит по кошелькам

Политолог Никита Донцов рассказал «360», что жара достаточно больно ударит по бюджету европейцев. Ведь цены на электроэнергию из-за кризиса сейчас рекордно высоки и включить кондиционер, чтобы охладиться, — настоящая роскошь. В связи с этим потребителям придется менять привычки и жить более экономно.

«В автомобиле кондиционером воспользоваться также будет затруднительно — он резко повышает расход топлива, а оно в Европе тоже дефицитное и стоит дорого из-за энергокризиса. Перевозки продуктов, их хранение в супермаркетах также будут требовать еще большего охлаждения. Это может привести к повышению расходов бизнеса на логистику и реализацию этих товаров», — пояснил политолог.

Он добавил, что время от времени европейские страны сталкивались с проблемой засухи. Однако сейчас она становится куда более актуальной. Ситуацию обостряют болезни сельскохозяйственных культур. Проблему можно было бы решить минеральными, калийными, фосфорными удобрениями, которых нет в Европе. Однако их производят в России.

«Российская сторона готова их продавать. И вроде бы даже европейские лидеры, несмотря на санкции, разрешили приобретать в России удобрения. Но именно с точки зрения логистики это сейчас практически невозможно из-за других санкционных запретов», — сказал Донцов.

Многие европейские политики делали ставки на так называемую зеленую энергетику. Донцов отметил, что лично не знает ни одного примера подобных технологий, которые могли бы давать стабильный и гарантированный источник энергии. Кроме того, подобные решения довольно дорогие, и потому их используют редко.

Сейчас практически нет предприятий, которые бы полностью рассчитывали на эту технологию. И это неудивительно: зеленые решения не смогут полностью заменить традиционные энергоносители или хотя бы какую-то их долю как минимум еще 10, а то и 15 лет, подчеркнул политолог.

Источник фото: РИА «Новости»

Жару в Европу привел антициклон

Синоптик, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отметила, что пока жара в Европе держится не так долго, чтобы делать выводы, будто на погоду повлияли какие-либо антропогенные воздействия. У слишком сильного потепления могут быть и другие причины, отметила она.

«В начале циклоны, которые формировались над Бискайским заливом, над югом Франции, накачивали африканское тепло в эти районы. А потом там остановился азорский антициклон: воздух, и без того жаркий, при ясном небе под лучами июньского высокого солнца прогревается еще больше. Именно с этим и связана вот такая сильная жара», — пояснила метеоролог.

По ее словам, к России тоже приближается период жары. Начиная с 27 июня погоду в столичном регионе будет определять антициклон, но Москва и Подмосковье окажутся на его периферии. Днем термометр покажет около +30 градусов или чуть выше. Также придет переменная облачность без осадков.

Июньское солнце — самое высокое и жаркое. А если к нам приходит порция и без того теплого воздуха, под его лучами она раскаляется и достигает таких экстремальных значений, которые сейчас наблюдаются в Юго-Западной и в Центральной Европе Татьяна Позднякова главный специалист Метеобюро Москвы.

Некоторые эксперты считают, что будущая зима также принесет экстремальные минусовые температуры. Татьяна Позднякова отметила, что прошло лишь 22 дня лета и делать выводы на основе столь короткого промежутка времени некорректно. Кроме того, в науке нет подтверждений, что жаркое лето непременно приведет за собой холодную зиму и наоборот.

Пора озеленять Сахару

Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов добавил, что антициклон из Сахары смещается на более северную часть Европы. Это продолжается уже последние 11 тысяч лет: температурные полюса двигаются — и, соответственно, смещаются и полосы жары.

Источник фото: РИА «Новости»

«Скажем, в Египте три тысячи лет назад не было пустыни, там была саванна. Потом теплый климат сместился в Средиземноморье. Византия, Персия и Рим стали цивилизациями. Потом он пошел дальше, на Францию и Германию. Движение идет постоянно. Сейчас оно ускорилось из-за человеческой деятельности», — рассказал Фролов.

Он пояснил, что изменения климата меняют и биосферу: животные и растения, которые к такой жаре не привыкли, постепенно гибнут, а на их место приходят другие. Сказываются аномальные температуры и на людях — не все способны хорошо переносить жару. При этом эксперт отметил, что теоретически стабилизировать ситуацию с климатом можно, но делать это нужно в масштабах всего Средиземноморья.

«Основная проблема — это Сахара. Пока ее климат не изменится, постепенное повышение температуры будет продолжаться. Пустыня будет захватывать дополнительные территории. Примерно пять тысяч лет назад в Сахаре было озеро. Оно давно высохло, но водяная линза, или же водоносный горизонт, еще есть. Нужно разведывать, делать скважины и озеленять пустыню, Атласские горы, Алжир, Чад, Ливию. Но это никому не нужно, потому что там живут не европейцы», — сказал Фролов.