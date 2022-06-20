Сотни жителей Испании эвакуировали из-за лесных пожаров. Видео

Сильные лесные пожары продолжают терзать Испанию. Из-за огня эвакуировали сотни жителей северо-запада страны. Тушением занимаются более 500 пожарных.

По словам региональных властей, наибольший ущерб природные пожары нанесли северо-западной провинции Самора. Там огонь уничтожил 25 тысяч гектаров леса, уточнил телеканал ABC News.

Из-за пожара пришлось эвакуировать как минимум 10 деревень. Спасатели вывезли из опасных районов сотни жителей. Сейчас с огнем продолжают бороться более 500 пожарных.

Синоптики связывают аномально жаркий для Европы период с изменением климата. В течение недели в Испании держалась температура свыше +40 градусов. Обычно такая жара бывает во многих городах страны только в августе.

Напомнить о природных катастрофах решили в NASA. Сотрудники космического агентства составили список самых страшных событий 2021 года. На первом месте оказался торнадо на Среднем Западе США. Также в перечень включили извержение индонезийского вулкана Семеру на острове Ява и землетрясение в Перу.