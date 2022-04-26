Лето 2021 года назвали самым жарким в Европе за последние 150 лет

Лето 2021 года стало самым жарким в Европе за последние 150 лет. К такому выводу пришли европейские ученые из центра по мониторингу атмосферы «Коперник». Они собрали и оценили данные о погоде, которые получили со спутников и наземных станций.

Анализ полученных данных ученые опубликовали в ежегодном отчете, отметило Francetvinfo.

Например, в Испании температура воздуха летом прошлого года достигала +47 градусов, а на Сицилии поднималась до +48 градусов, что стало абсолютным рекордом.

При этом пока юг Европы изнывал от жары, на севере континента наблюдались серьезные наводнения, к которым привели постоянные дожди.

«Жара сопровождалась засухой в Средиземноморье. Из-за этого в Европе сгорело более 800 тысяч гектаров пашни. И причиной тому — глобальное потепление, а именно большая концентрация парниковых газов в атмосфере», — объяснил директор центра «Коперник» Винсент-Анри Пеш.

Ученые предлагают снизить уровень вредных выбросов в атмосферу, чтобы избежать экологической катастрофы.

В первую очередь, как считает эксперт-метеоролог «Коперник» Свен Плегер, большой ущерб экологии наносят транспортная система и строительство. По его мнению, необходимо принимать меры, чтобы притормозить выборы углеводорода и удержать рост температуры на допустимом уровне.

Глобальное потепление сказывается на всем мире, в том числе и на России. Последние 10 лет на планете только увеличивается общее количество природных катаклизмов. Среди них смерчи, тайфуны, засухи, наводнения, ураганы. В первую очередь все это связано с климатическими изменениями.