Германия решила вернуться к «грязному топливу». Немцы будут только рады забыть о зеленой повестке

Жителей Германии призвали начать усиленно экономить газ из-за его нехватки. На фоне дефицита энергоносителей власти страны решили возобновить использование угольных электростанций. Распаковку угольных шахт предрекли и Польше. По словам экспертов, возвращение к «грязному топливу» не порадует экологов, но местные жители смогут сэкономить на платежках.

Усиленно экономить топливо немцев призвал вице-канцлер и министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. В связи со снижением поставок газа из России ситуация с энергоснабжением в Германии остается серьезной.

«Потребление газа должно продолжать падать, поэтому необходимо сохранить как можно больше газа, иначе зимой будет очень тяжело», — привело его слова издание Der Spiegel.

Вице-канцлер также заявил, что страна вернется к эксплуатации угольных электростанций. В последнее время использование «грязного топлива» минимизировали, но сейчас газовые хранилища заполнены лишь на 57% при требуемых 90%. Использование угля, а также паузу в «зеленой повестке» предрекли и Польше. Страна обладает крупнейшими угольными запасами, которые придется распаковать в связи с нехваткой газа.

Переход от газа к углю

Возвращение к «грязному топливу» связано как с дефицитом, так и с дороговизной газа. Об этом «360» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Поэтому приходится, например, наступать на горло собственной идеологической песне, связанной с декарбонизацией, и все-таки возвращаться к углю, хотя бы временно. <…> Это действительно ставит под вопрос, какой высококоординированной, продуманной была линия Германии, но иногда приходится действительно признавать, что в чем-то они были неправы», — отметил он.

Источник фото: РИА «Новости»

Публичных заявлений может и не быть, но подобного рода решения уже говорят об этом. Со своим коллегой согласился ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он подчеркнул, что Германия испытывает колоссальный дефицит газа, а цены на голубое топливо бьют рекорды.

«Вот один из выходов из этой ситуации — обратно вернуть угольную генерацию. У них довольно много еще угольных электростанций осталось, которые уже закрыты, но их еще не снесли. Но тут возникает другой вопрос, а где уголь то брать? С 10 августа будет запрещено импортировать уголь из России, а Россия — крупнейший поставщик угля на европейский рынок», — пояснил эксперт.

Он добавил, что поиск сырья не российского происхождения тоже приведет к скачку цен. По словам Митраховича, найти нового поставщика угля проще, чем импортера нефти и газа, но со сложностями все равно придется столкнуться.

Источник фото: РИА «Новости»

«Уголь можно найти в Южной Африке, Индонезии, Колумбии. Замену найти проще, но все равно это потребует усилий. Считать, что можно безболезненно можно найти других поставщиков угля тоже неправильно. Если бы все было безболезненно, то они не откладывали бы сроки введения угольного эмбарго», — заявил эксперт.

Митрахович напомнил, что Евросоюз ввел угольное эмбарго только в пятом пакете антироссийских санкций. Ограничительные меры начнут действовать в августе.

Немцы смогут выдохнуть

Страны ЕС в 2019 году приняли «Зеленую сделку» — план декарбонизации экономики к 2050 году. Однако сейчас выбранный курс разбивается о дефицит газа и возвращение к углю. Такая ситуация приведет к негодованию экологов, но простые жители страны бунтовать не станут.

«Я думаю, что жители скорее будут бунтовать от того, что у них запредельные платежки приходят. <…> Думаю, что в Германии выбирают меньшее из зол. Конечно, экологи будут говорить, что это шаг назад, но простые немцы, которые оплачивают квартплату, наоборот вздохнут полегче. По крайней мере платежки не будут расти такими темпами, как сейчас», — подчеркнул Юшков.

Вице-канцлер призвал не только предприятия, но и жителей уменьшить потребление газа на 10%, чтобы избежать «бедственного положения». Как отметил эксперт, эти слова больше относятся к новому отопительному сезону. Сейчас довольно сложно сократить потребление газа, так как он в основном используется для отопления помещений.

«Можно, конечно, воду холодную только использовать, чайник не греть. Но там и так температура в домах не очень высокая по нашим меркам. <…> Здесь уже вопросы к уровню и качеству жизни. То есть, если ты готов ходить там в полухолодном помещении, но при этом экономить, то это твое право», — сказал Юшков.

По словам Митраховича, не весь газ идет на нужды населения. Значительную часть голубого топлива потребляет промышленность. Если отключить от газа промышленность, то это станет прямым ударом по экономическому росту, занятости, уровню безработных. В итоге все выльется к огромную проблему.