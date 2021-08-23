Елизавета II готовит иск в суд против внука и его жены. Ей есть за что отомстить

Королева Великобритании Елизавета II приказала нанять адвокатов, чтобы подать в суд на принца Гарри и его жену Меган Маркл. Она решила дать понять супругам, что устала от нападок и больше не даст их повторить. За последнее время чета принесла королевской семье немало неудобств.

По словам близкого к королевскому двору источника, Елизавета II решительно настроена на судебные разбирательства. При этом она готова дать внуку шанс одуматься, написало издание The Sun.

«Чувство, которое испытывают на самом верху, такое: всему есть предел. <…> Они нанимают адвокатов. Гарри и Меган дадут понять, и они поймут, что повторные нападки недопустимы», — заявил собеседник таблоида.

Он добавил, что королева была раздражена из-за нападок Гарри и Меган. Сейчас юристы общаются с компаниями, занимающимися вопросами клеветы и частной жизни. Издание уточнило, что в основном королевскую семью беспокоят мемуары принца Гарри. Его работа должна выйти в 2022 году.

«Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-либо обвинен, это может быть клеветой, а также нарушением права на неприкосновенность частной семейной жизни», — отметил источник.

Мемуары выпустит издательство Penguin Random House. В случае необходимости юристы королевы свяжутся и с этой компанией.

Нападки Гарри и Меган

Отношения королевской семьи с принцем Гарри и Меган Маркл ухудшились в 2020 году. С того времени чета обрела известность скандальной пары.

Выход из королевской семьи

Разлад начался после решения принца Гарри и Меган Маркл выйти из королевской семьи. Об этом они объявили в конце прошлого года. Затем супруги перебрались жить в США.

Скандальное интервью

В марте 2021-го Гарри и Меган дали интервью телеведущей Опре Уинфри. Наибольший резонанс вызвали слова жены принца о том, что цвет кожи ее ребенка стал поводом для обсуждения в королевской семье. Журналисты тогда предположили, что одной из причин отказа от титула мог стать расизм.

Сравнение с «Шоу Трумана» и зоопарком

После первого скандального интервью последовало еще одно. Принц Гарри в разговоре с американским актером Даксом Шепардом сравнил жизнь в королевской семье со смесью «Шоу Трумана» и пребывания в зоопарке. Он заявил, что хотел для своих детей другой жизни.

Юбилей королевы

Елизавета II 21 апреля отпраздновала свое 95-летие. В начале июня в Виндзорском замке проходил традиционный парад в честь праздника. Но принц Гарри и Меган Маркл отказались приехать на торжество.

Ругань на похоронах принца Филиппа

В конце июня прошли похороны принца Филиппа, мужа царствующей королевы Елизаветы II. Во время официальной части все шло покойно, но затем между Гарри и принцем Уильямом вспыхнул конфликт.

«Ярость и гнев между этими двумя стали невероятно глубокими. Столько обидных слов они друг другу сказали», — сообщил СМИ британский историк Роберт Лейси.

Книга Гарри и Меган

О написании совместной книги супружеская пара объявила в конце июля. Чета планирует написать работу о лидерстве и филантропии. Эта книга и стала причиной пристального внимания юристов королевской семьи.