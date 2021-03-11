Меган Маркл пожаловалась на расизм в королевской семье. Но в ее истории уже были «темные» браки

Расизм стал одной из возможных причин разрыва отношений британского принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей. Маркл заявила, что кого-то из родственников очень волновало, какого цвета будет кожа у ребенка пары. Учитывая, что мать Маркл афроамериканка, супругу принца смутили такие вбросы. Расистский скандал в королевской семье напомнил о других конфликтах в семьях правящих элит.

Скандальное интервью

О проблемах в королевской семье стало известно после интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Во время беседы Гарри сказал, что среди причин, почему пара решила покинуть Великобританию и переехать в США, есть расизм. Якобы в королевской семье беспокоились, какой цвет кожи будет у ребенка пары, ведь мать Маркл — афроамериканка, а у самой супруги принца темная кожа.

Уинфри же заявила, что в разговоре не были замешаны Елизавета II и ее муж. При этом сам Гарри не назвал конкретных имен, но, по словам Уинфри, дал понять, что речь не идет о его бабушке и дедушке.

После прояснения ситуации Уинфри СМИ задались вопросом, про кого говорил принц Гарри. Но ни к каким выводам журналисты не пришли, а только лишь обратили внимание на заявление самой королевы Елизаветы II.

Для королевской семьи это довольно серьезный конфликт. Но в истории, в частности в британской королевской семье, уже был межрасовый брак. И цвет кожи почему-то волновал многие поколения правящих элит в разных странах.

Межрасовые истории

Джой Элиас-Рилван родилась в Нигерии в семье правящих вождей. Она вышла замуж в 1999 году за двоюродного племянника Елизаветы II Джеймса Ласеллса. Тогда многие члены королевской семьи не поняли этого союза, однако Елизавета II дала свое благословение. В итоге пара жената уже больше 20 лет

Леди Давина Виндзор — член британского королевского дома, двоюродная племянница королевы Елизаветы II и дочь принца Ричарда, герцога Глостерского. В 2004 году она вышла замуж за Гэри Кристи Льюиса — плотника и реставратора маорийского происхождения. Их отношения долго держались в тайне, хотя отношения начались за четыре года до свадьбы. Елизавета II одобрила замужество Давины в соответствии с законом о королевских браках 1772 года. У пары родились два ребенка — Сенна и Тейн. Однако в 2018 году Давина развелась с мужем после 14-летнего брака, писал журнал Hello.

Еще одна любопытная история связана с сериалом «Бриджертоны». В картине присутствует жена короля Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая, которую играет темнокожая актриса. Цвет кожи актрисы возмутил зрителей. Однако на самом деле есть версия, что Шарлотта — потомок португальского рода, ведущего свое начало от монарха XIII века Альфонсо III и его любовницы Мадраганы — женщины мавританского происхождения.

Первым, кто пустил слух о темнокожей Шарлотте, был историк Марио де Вальдес и Коком. Свою теорию он высказал в 2009 году, писал The Guardian. В пользу этой версии говорит портрет Шарлотты кисти Алана Рэмси, на котором она изображена с кудрявыми темными волосами.

То есть по предположению Марио де Вальдес и Коком Шарлотта — первая темнокожая британская королева. А это значит, что у всех современных Виндзоров не такая уж и «голубая» кровь, а с примесями. Букингемский дворец не подтверждал, но и не опровергал эту версию, отмечая, что слухи об этом ходят уже давно.

На этом межрасовые союзы не закончились. В январе 2000 года сын князя Лихтенштейна, а то есть принц Максимилиан женился на американке панамского происхождения — Анджеле Браун. Она была старше своего мужа на 11 лет — на момент свадьбы ей было 43 года, а Максимилиану только 32. При этом у Браун до Максимилиана был роман с наркоторговцем. «Коммерсант» писал, что Браун — первая женщина африканского происхождения, ставшая супругой европейского монарха.