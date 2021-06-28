Принцы Гарри и Уильям поругались на похоронах принца Филиппа

Между британскими принцами Гарри и Уильямом возник конфликт на похоронах принца Филиппа, мужа царствующей королевы Елизаветы II. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Daily Mail.

На официальной части похорон перед камерами принцы вели себя дружелюбно. Между ними состоялся спокойный разговор, после этого многие сделали вывод, что отношения между братьями налаживаются.

Однако, как сообщил СМИ британский историк Роберт Лейси, позднее в день похорон между Уильямом и Гарри произошла крупная ссора.

«Ярость и гнев между этими двумя стали невероятно глубокими. Столько обидных слов они друг другу сказали», — сказал Лейси.

Теперь примирение отодвигается на неопределенный срок. Отношения между братьями начали разлаживаться после того, как Гарри вступил в отношения с актрисой Меган Маркл, которую недолюбливали в королевской семье. В прошлом году Гарри и Меган приняли решение отстраниться от королевской семьи и уехали в США, где дали интервью о проблемах внутри Букингемского дворцв. После этого их отношения с семьей стали еще более прохладными.