Принц Гарри и Меган Маркл не приедут на день рождения королевы

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут приехать на день рождения королевы Елизаветы II. Об этом рассказало ИА НСН. Празднество состоится 12 июня в Великобритании.

12 июня в Виндзорском замке пройдет традиционный парад в честь дня рождения королевы. Он всегда проходит летом, хотя день рождения королева отмечает 21 апреля. В этом году ей исполнилось 95 лет.

Принц Гарри и Меган Маркл, которые проживают в США, были приглашены на праздник еще зимой — до того, как стало известно о беременности Меган Маркл. Теперь же у пары родилась дочь Лилибет Диана, и стало ясно, что посетить Великобританию семья не сможет.

До этого предполагалось, что Гарри и Меган приедут в Великобританию с сыном Арчи, который останется там гостить до июля. А принц Гарри вместе с принцем Уильямом планировали торжественно открыть памятник своей матери, принцессе Диане.