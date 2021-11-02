Бывший лидер движения «Правый сектор»* Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Ранее он уже занимал эту должность при правлении Порошенко. По словам политологов, роль Яроша будет носить символический характер, а его назначение вновь подчеркнуло, что текущий курс в Украине в отношении России не изменится.

Кто такой Ярош?

О своем назначении на новую должность Дмитрий Ярош сообщил в своем профиле на Facebook.

«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Спасибо за доверие», — написал он.

По сообщениям ТАСС, он уже занимал эту должность в 2015 году. Тогда у власти был Петр Порошенко.

Ярош хорошо известен как бывший глава правоэкстремистского объединения «Правый сектор»*. Он управлял организацией с 2013 по 2015 год, а также создал Добровольческий украинский корпус, воевавший на территории Донбасса.

В 2020 году Ярош предлагал подготовить мятеж и революцию в Донбассе.

Крымский политолог Владимир Джаралла отметил, что Ярош — это человек с очень мутной биографией. Он участвовал в карательных операциях и выводил своих людей на подавление выступлений недовольных на юго-востоке Украины.

При этом, по словам собеседника «360», репутацию ему создали журналисты. Когда же Ярош стал сам выступать, то многих удивил слабыми речами.

В России против него возбудили уголовное дело еще в марте 2014 года, а также объявили в международный розыск. Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал его по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенных с использованием средств массовой информации.

Почему Ярош получил эту должность?

Джаралла отметил, что у Яроша появились новые хозяева — представители Днепропетровского клана. В первую очередь речь идет о нынешнем мэре Днепра Борисе Филатове. Скорее всего, они и помогли ему получить новую должность.

«Человека просто пристроили. Министру обороны необходимо получить авторитет среди военных. Следовательно — нужно найти персонажей, которые пользуются авторитетом или известны. Яроша кто-то в нужный момент посоветовал, вот он и получил должность», — заявил эксперт.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин отметил, что за этим назначением кроется еще и попытка снизить давление правых на Зеленского. Они обвиняют президента Украины во всех грехах.

«Назначение Яроша ничего не меняет, но показывает, что курс на сращивание аппарата с неонацистскими формированиями, взятый при Порошенко, благополучно продолжается при Зеленском», — сказал собеседник «360».

Это также сигнализирует о том, что отношение Украины к России не будет меняться, а скорее будет сопровождаться эскалациями на Донбассе и возможно на участках границы Украины и Белоруссии, Украины и Приднестровья, а также Украины и Крыма.

Схожую позицию выразил российский военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с РИА «Новости». По его мнению, Яроша назначили советником, чтобы укрепить идеологическую составляющую действий украинской армии, особенно на Донбассе.

«Вряд ли он что-то понимает в военном искусстве, но в качестве некоего политического комиссара он вполне подходит сегодняшним киевским властям. Думаю, что данное назначение нужно было им для того, чтобы не допустить шатания в верхних эшелонах командования ВСУ по вопросам применения силы», — сказал он.

Ярош является сторонником «партии войны» и открыто призывает к силовому возвращению не только Донбасса, но и Крыма. Соответственно это назначение можно рассматривать как готовность Украины развязать войну.

С этим согласен и военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. В интервью для «Звезды» он отметил, что на Зеленского сейчас давят с трех сторон. Американцы хотят, чтобы он спровоцировал Россию на жесткие действия в Донбассе, националисты — реванша в Донбассе, а «свои доморощенные ястребы» — повторения карабахского варианта.

Назначение Яроша помогает ему решить хотя бы две проблемы.

«Но он убивает сразу двух зайцев: идет на поводу у американцев и утилизирует в этой мясорубке самое неподконтрольное ему националистическое ядро, которого он реально боится», — заявил Коц.

Символическая роль

Впрочем назначение большой роли не играет, потому что Ярош будет исполнять символическую роль, а решать все будет СБУ.

«Организатор он никакой и пребывание его на этой должности будет исключительно символическое. Главное, что антироссийская позиция у него есть. Без этого на Украине попытаться сделать карьеру невозможно», — заметил Джаралла.

Об этом же в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Назначение Яроша поменяет только его зарплату. На линии соприкосновения ничего не поменяется. „Сектора“ давно не существует, уже давно и близко нет людей Яроша ни на Донбассе, ни возле него. Ярош остался один-единственный, и он просто себе нашел место под солнцем. Сейчас работают совсем другие структуры, которые связаны с экс-главой МВД Арсеном Аваковым», — написал политолог.

А должность ему удалось заполучить благодаря выступлениям на Майдане. Это была очень удачная площадка для карьерного роста.

«Он будет получать зарплату, на совещаниях бывать, по командировкам ездить, за границу, ему шикарно подфартило. Он уже больше бизнесмен, чиновник, чем политик. Я догадываюсь, что он жутко хотел эту должность, и он ее добился. Плюс, как я понимаю, за него просили», — добавил Охрименко.

*«Правый сектор» — экстремистская группировка, запрещенная в РФ.