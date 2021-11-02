Зеленский расширил антироссийские санкции

Украинский президент Владимир Зеленский утвердил новый пакет санкций против России — за организацию выборов в Госдуму в Крыму. Указы появились на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», — сказано в документах.

Указы начали действовать с момента опубликования.

Всего в списках оказались 140 физических и 49 юридических лиц. В частности, регистратор доменных имен Reg.Ru, компания в сфере кибербезопасности Group-IB, судостроительный завод «Море» в Феодосии, студия «Союз», украинские авиакомпании «Хорс» и «Камус Эйр», симферопольский следственный изолятор № 1.

СНБО еще 15 октября расширил санкционный список. В него попали люди, которых власти Украины обвинили в организации выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. Секретарь совета Алексей Данилов объяснил, что речь идет в основном о членах избирательных комиссий. Об этом написало РИА «Новости».