Российский сенатор прокомментировал назначение Яроша на Украине

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал назначение Дмитрия Яроша советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом написало Утро.ру.

Ярош ранее являлся лидером радикальной украинской организации «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена в РФ). О своем назначении он сообщил сам на своей странице в Facebook.

Пушков отметил, что изначально у президента Украины были напряженные отношения с Ярошем. По мнению сенатора, теперь Зеленский испугался националистов и именно поэтому допустил назначение Яроша на высокий пост.