Ярош предложил подготовить мятеж в Донбассе

В Донбассе надо разрешить работать украинским спецслужбам, которые смогут подготовить мятеж и революцию против «российских оккупантов». Затем к делу подключится армия Украины и «зачистит» территорию самопровозглашенных республик.

К такому развитию событий призвал командующий Украинской добровольческой армией (УДА) Дмитрий Ярош в интервью Янине Соколовой для программы «Рандеву».

Радикал предложил избавиться от «оккупантов» с помощью украинских силовиков, которые обладают необходимыми знаниями и умениями.

«Я вспоминал уже о ребятах со службы, я более чем уверен: дайте им возможность — они там и революцию подготовят через некоторое время, за линией фронта», — сказал он.

По мнению Яроша, военные Украины войдут в регион, а российские наемники смогут «быстро и качественно» выехать из ЛНР и ДНР, чтобы не мешать украинцам строить свое государство.

Ярош подчеркнул, что без победы на территориях Донбасса украинской государственности не бывать. Поэтому не стал исключать силовой вариант разрешения конфликта.

«Нам необходимо освободить наши территории. Да, это может затянуться во времени, это может быть различными способами, но при всем этом мы должны достичь этой победы. Поскольку в случае ее недостижения мы получим поражение всего государства и наших будущих поколений», — предупредил Ярош.

После суда над украинским радикалом Виталием Маркивым в Италии, приговоренного к 24 годам тюрьмы, Ярош предложил «упаковать» десяток итальянцев и обвинить их в участии в военных действиях на стороне ДНР и ЛНР.