Зеленский назвал Донбасс и Крым экобомбами в центре Европы

Милитаризация Крыма и Донбасса Россией привела к экологической катастрофе, которая угрожает региону и всему миру. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на климатической конференции ООН в Глазго.

Зеленский считает, Россия превратила Крым в собственную военно-морскую базу. Что касается Донбасса, то украинский лидер заявил, что шахты Донбасса оказались затоплены. Из-за этого произошла деградация почвы, возникла нехватка питьевой воды.

«Вы знаете, в 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые, к сожалению, не были выполнены», — намекнул Зеленский на якобы отказ западных стран исполнять Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Украины и назвал Крым и Донбасс экобомбами в центре Европы.

Кроме того, украинский лидер упрекнул Россию в том, что она якобы не выполняет Парижские соглашения. Еще Зеленский решил напомнить о страшной аварии на Чернобыльской АЭС. По его словам, трагедия 1986 года доказала, что любая экологическая катастрофа касается всего мира напрямую и оказывает на них пагубное воздействие.