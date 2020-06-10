Во ФСИН рассказали, в каком случае Ефремов отправится в СИЗО

За устроившим смертельное ДТП Михаилом Ефремовым будут пристально следить сотрудники ФСИН. Все два месяца он будет носить электронный браслет и не сможет выходить на улицу. Если артист что-то нарушит, то его отправят в следственный изолятор.

Как рассказал агентству «Москва» руководитель пресс-службы управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков, Ефремову запрещено отправлять какие-либо послания, общаться с журналистами, пользоваться любыми средствами связи и выходить в Сеть. Он имеет право только вызвать врача или позвонить в полицию. О каждом звонке медикам он должен сообщать правоохранительным органам.

Общаться актер имеет право только с родственниками, адвокатами, следователями и работниками органов ФСИН. В случае нарушения его могут отправить в следственный изолятор.

Пьяный Ефремов 8 июня за рулем своего внедорожника на скорости протаранил фургон в центре Москвы. Водитель грузовика — рязанец Сергей Захаров — получил тяжелые травмы. Через несколько часов после ДТП он умер в реанимации. Против Ефремова возбудили уголовное дело. После смерти Захарова статью переквалифицировали на более тяжкую. Актер может отправиться за решетку на 12 лет.

На следующий после аварии день Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. Жена погибшего в ДТП Захарова заявила, что не хочет мировой с актером.