Прокуратура пообещала, что у Ефремова не будет поблажек на домашнем аресте

Актера Михаила Ефремова отправили под домашний арест после смертельного ДТП в центре Москвы. Поблажек артисту не дадут.

За соблюдением меры пресечения Ефремовым проследит прокуратура Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на надзорное ведомство.

Сотрудники прокуратуры Центрального административного округа проследят, чтобы должностные лица ответственно подошли к контролю над исполнением артистом требований по домашнему аресту и «за соблюдением им наложенных судом запретов и ограничений».

Актера обвинили в пьяной аварии, в результате которой погиб человек. Следователи попросили о домашнем аресте для Ефремова. Ходатайство удовлетворил Таганский районный суд.

Артисту запретили общаться с кем-либо, в том числе с прессой, пытаться оказать влияние на людей и пользоваться телефоном. В таких условиях он пробудет до 9 августа — срок ареста установили на два месяца.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Пьяный актер вел свой Jeep, пересек на нем двойную сплошную и на большой скорости врезался в фургон. За его рулем был Сергей Захаров, приехавший в Москву из Рязани на заработки. Мужчина получил многочисленные переломы и повреждения внутренних органов. Его увезли в больницу, утром 9 июня Захаров скончался в реанимации. Михаил Ефремов остался цел.