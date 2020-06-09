    09 июня 2020, 22:06

    Ефремов признал вину до суда. Видео МВД

    Арина Гудилова, Иван Степанов

    Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТПв алкогольном опьянении, признал вину до судебного заседания. Видео допроса опубликовало ГУ МВД по Москве.

    «Автоавария чудовищная произошла, поэтому я в шоке», — ответил артист на вопрос следователя помнит ли он, что произошло. При этом Ефремов не смог вспомнить сколько он выпил и где.

    «Вы признаете себя виновным?», — спросил следователь.

    «Да, конечно, куда я денусь?», — ответил артист.

    Ночью 8 июня Ефремов устроил смертельное ДТП. Актер пересек двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель грузового автомобиля от полученных травм скончался в реанимации. В крови актера был обнаружен алкоголь. Против Ефремова завели уголовное дело.

    Старший брат погибшего Валерий Захаров, рассказал, что не может поверить в произошедшее. Он отметил, что не знает как рассказать о гибели брата их 86-летней матери. Мужчина боится, что сердце пенсионерки не выдержит.

    Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест. Там он будет находиться до 9 августа. На Ефремова наложен ряд ограничений: нельзя ни с кем общаться, в том числе и с прессой, запрещено оказывать влияние на кого-либо. Также Ефремову запрещено пользоваться телефоном.