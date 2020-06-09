Ефремов признал вину до суда. Видео МВД

Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТПв алкогольном опьянении, признал вину до судебного заседания. Видео допроса опубликовало ГУ МВД по Москве.

«Автоавария чудовищная произошла, поэтому я в шоке», — ответил артист на вопрос следователя помнит ли он, что произошло. При этом Ефремов не смог вспомнить сколько он выпил и где.

«Вы признаете себя виновным?», — спросил следователь.

«Да, конечно, куда я денусь?», — ответил артист.

Ночью 8 июня Ефремов устроил смертельное ДТП. Актер пересек двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель грузового автомобиля от полученных травм скончался в реанимации. В крови актера был обнаружен алкоголь. Против Ефремова завели уголовное дело.

Старший брат погибшего Валерий Захаров, рассказал, что не может поверить в произошедшее. Он отметил, что не знает как рассказать о гибели брата их 86-летней матери. Мужчина боится, что сердце пенсионерки не выдержит.

Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест. Там он будет находиться до 9 августа. На Ефремова наложен ряд ограничений: нельзя ни с кем общаться, в том числе и с прессой, запрещено оказывать влияние на кого-либо. Также Ефремову запрещено пользоваться телефоном.