Девочка 6 лет единственная выжила при резне под Солнечногорском. Опека рассказала, что с ней будет дальше

Под Солнечногорском убили преподавательницу РЭУ имени Г. В. Плеханова Викторию Борковскую и ее мать. О преступлении сообщила шестилетняя дочь погибшей. Девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Сейчас органы опеки ищут родственников или приемную семью для ребенка.

Убийство произошло 7 ноября в деревне Поярково под Солнечногорском. Несколько мужчин проникли в загородный дом родителей доцента Плехановского университета Виктории Борковской. Ее и пожилую мать много раз ударили острым предметом в шею и грудь и убили, а шестилетнюю дочь преподавательницы ранили. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным «Московского комсомольца», именно девочка смогла позвонить и попросить о помощи — с телефона мамы она набрала друга семьи и рассказала о нападении. Тот, в свою очередь, вызвал полицию и скорую.

В поисках родни

Руководитель отдела опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городскому округу Солнечногорск Наталия Марковская рассказала «360», что сейчас девочка все еще находится в реанимации, но врачи говорят, что она понемногу «встает на ноги».

«Пока, к сожалению, девочку нельзя навещать, но мы хотя бы узнали, что есть выхлоп положительный. Ребенок не то что выздоравливает, но она встает на ножки, держится, молодец. Но она пока в реанимации под лекарствами находится. Сейчас главное — вопрос здоровья, поэтому мы ни в коем случае не настаивали на том, чтобы увидеть ее или пообщаться. Нам сказали, что она борется», — объяснила она.

Органы опеки Солнечногорска уже признали девочку нуждающейся в государственной защите. Это значит, что все необходимые решения, которые будут принимать врачи, пройдут без задержек. Марковская заявила, что они во всем поддержат медиков и ребенка.

Сейчас, по словам Марковской, органы опеки ищут родственников девочки, но пока точной информации нет. Известно только о дедушке ребенка, но он недавно перенес сердечный приступ и все еще находится в больнице. О гибели жены и дочери ему еще не сообщили.

«О других родственниках у нас пока нет информации. Единственное, объявились близкие люди семьи, знакомые, которые готовы оказать помощь в случае необходимости и готовы с нами сотрудничать», — сказала Марковская.

Она добавила, что органы опеки рассматривают возможность поместить девочку в семью, чтобы она не оставалась в государственном учреждении, а могла получить домашнюю заботу, поддержку и помощь.

Бытовой конфликт

Подозреваемый объявлен в розыск: это гражданин Таджикистана, которого Борковские наняли для работ по дому. По словам соседки семьи, мужчина на условия не жаловался, никаких конфликтов с работодателями у него не было, все были довольны.

«Не было конфликта ни по деньгам, ни по работе. Все было нормально. Он у них нормально работал, он был доволен этой работой. Не было скандалов», — уверена женщина.

Соседка также рассказала «360», что приезжие в большом количестве стоят на близлежащем рынке, «голодные и несчастные». Их-то, по ее мнению, и привел с собой рабочий в дом Борковской. Следователи считают, что целью злоумышленников было ограбление — на оперативном видео СК различим погром в одной из комнат загородного дома.

В Следственном комитете уже возбудили уголовное дело, подозреваемый еще не задержан. Глава СК Александр Бастрыкин взял расследование под собственный контроль.