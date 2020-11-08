Появилось видео с места убийства двух женщин в Солнечногорске

Опубликованы кадры с места жестокого убийства двух женщин в Солнечногороском городском округе. По версии следствия, их зарезал уроженец Таджикистана, которого наняли для работы по дому.

Убийство произошло в деревне Поярково под Солнечногорском. Двух женщин обнаружили в их собственном доме. Убитые получили множество ранений в грудь и шею.

Также серьезно пострадала шестилетняя девочка — убийца несколько раз ударил острым предметом и ее. Ребенка экстренно госпитализировали, но она успела рассказать, что на хозяев дома напал мужчина, который проводил строительные работы на участке. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии.

Предполагаемый убийца — гражданин Таджикистана. Сейчас его разыскивает полиция. Потерпевшая рассказала, что мужчина после нападения забрал все ценные вещи в доме и сбежал. Полиция и следователи действительно обнаружили следы тщательных поисков в здании.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Специалисты проводят судебно-медицинские и генетические экспертизы.